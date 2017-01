Enrique Peña Nieto canceló su viaje a Estados Unidos y no se reunirá con Donald Trump

26 enero 2017 / 14:20

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó hoy que no asistirá a la cumbre prevista en Washington el martes próximo en la que mantendría una reunión con Donald Trump. “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes”, indicó el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter.

La afirmación de Peña Nieto llegó horas después de que Donald Trump declarara también en su cuenta de Twitter que era innecesario que se reunieran si México no estaba dispuesto a pagar el costo de la construcción del muro fronterizo que dividirá a ambos países.

El presidente estadounidense firmó el miércoles dos decretos sobre fortalecimiento de la vigilancia migratoria, siendo que el primero de ellos determina el inicio “inmediato” de los pasos necesarios para construir un “muro físico” en la frontera.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017