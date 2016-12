“Es raro, imputan a de Vido para poder llegar a Cristina diciendo que la obra pública no fue lo suficientemente federal”

28 diciembre 2016 / 8:41

El ex Secretario de Comercio Interior del Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, Guillermo Moreno, habló en el programa Primera Edición desde Jujuy, donde espera junto a otras agrupaciones justicialistas el dictamen del tribunal sobre Milagro Sala. “Estaremos acá con los compañeros esperando la sentencia, está claro que lo que pidió la querella de prisión de 8 años por tirar huevos es un poco excesiva”.

Moreno se refirió también al procesamiento de la ex presidenta, y fue muy crítico al respecto de “lo poco que se puede leer de un fallo tan extenso como este de 800 hojas en el que, me llama mucho la atención que para procesar a la presidenta digan que el delito de Julio de Vido es que la obra pública no fue lo suficientemente federal, eso me da la sensación rara, la oportunidad, mérito y conveniencia no es delito, no puede ser imputada. Si el juez se pone a merituar si las obras públicas tuvieron o no tuvieron un carácter federal, la verdad es que seria un dislate, es como si en un año a Macri se lo estaría juzgando porque mandó mucha plata a Jujuy que sale en todos los diarios”.

Moreno de este modo explicó que en este procesamiento a Cristina Fernandez de Kirchner, “para armar la asociación ilicita que es la figura, tenes que armar la cadena de mando, porque nadie piensa que la presidenta firmó los cheques, porque obviamente a esto lo firman los funcionarios actuantes, entonces para armar una asociación ilícita la linea es Lopez, de Vido y Cristina, de hecho del otro lado hay una auditoria de la dirección nacional de vialidad que aparentemente dio bastante bien, según dice el abogado defensor al que escuché personalmente”.

Por último De Vido se mostró crítico al gobierno de turno y manifestó que “el peronismo tiene que ir unido a la próxima elección para ganarle a estas bestias que están en el país, el peronismo unido tiene el 60 /70 % de los votos y hoy para mi la dirigente peronista que más votos tiene en términos individuales, es CFK, despues la decisión la tomará Cristina, es una decisión de ella”.