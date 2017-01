Escuchá el audio que se viralizó entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli

23 enero 2017 / 19:41

Rápidamente se viralizó el audio entre la ex presidenta Cristiana Kirchner y Oscar Parrilli, ex titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), que datan de junio de 2016, en la que involucran al ex espía Antonio Stiuso, quién investigó la causa AMIA, designado para tal tarea por el ex presidente Néstor Kirchner.

La conversación, que sacó a la luz el periodista Luis Majul, se produjo el 11 de julio de 2016 a las 9:52 y ambos hablaron sobre las declaraciones que el ex espía Stiuso había realizado en un reportaje publicado por el diario La Nación, donde calificó a la ex mandataria como “una mujer loca” que “ya no tiene poder”.

– Hola

– ¿Quién habla?

– Yo, Cristina, pelotudo.

…

– Empezá a buscar todas las causas que le armamos…No que le armamos, que denunciamos a Stiuso.

¿Viste los diarios?

– No, todavía no me llegaron.

– Usá internet, pelotudo.

La tercera comunicación, según informó el mismo periodista en su sitio web, se estableció cuatro días después, el 15 de julio, a las 9:45. Esta vez Cristina Kirchner le comentó a su colaborador que la esposa del juez federal Julián Ercolini, María Julia Kenny, era vocera del ministro de Justicia, Germán Garavano, y que Gerardo Pollicita, el fiscal que impulsó la investigación en la que la ex jefa de Estado terminó procesada por presunto desvío de fondos de la obra pública, es un “coimero”.