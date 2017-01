ESTRENOS DE CINE DE LA SEMANA

La tercera semana del año viene con importantes propuestas cinematográficas. Se destacan la argentina “Nieve Negra” con Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia; y la última película animada de Disney “Moana: Un Mar de Aventuras”. Tambien llegan “Assassin’s Creed”, con Michael Fassbender y Marion Cotillard, basada en el popular videogame; y el drama “Es Solo el Fin del Mundo”, con Vincent Cassel.

“Nieve Negra”, es un thriller dramático que tiene como protagonistas a Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia, que se desarrolla en la Patagonia. Darín es un ermitaño que vive en una soledad que se rompe cuando llegan sus hermanos a resolver la división de la herencia tras la muerte de su padre.

Con una importante producción, el rodaje se llevó a cabo en el crudo invierno de los Pirineos Catalanes y se completó en Buenos Aires, en donde se construyó una cabaña en tamaño real, gigantografías para los fondos y nieve artificial para replicar el intenso clima invernal.

La película narra la cruel historia de Salvador (Ricardo Darín) hombre de pocas palabras que vive aislado en el medio de la Patagonia. Su silencio obedece a un hecho trágico sucedido en su juventud que lo alejó del resto de su familia. Sin embargo, el pasado lo encuentra en la figura de su hermano Marcos (Leonardo Sbaraglia) quien, luego de la muerte de su padre, llega junto a su esposa Laura (Laia Costa) hasta la cabaña para tratar la venta de los terrenos que comparten por herencia. El cruce, en medio de ese paraje solitario e inaccesible, reaviva un secreto dormido durante años.

La dupla principal es más que interesante: está es la primera vez que Sbaraglia y Darin trabajan juntos y encabezando un film. El resto del elenco se completa con Laia Costa, Federico Luppi, Dolores Fonzi, Biel Montoro, Mikel Iglesias, Liah O’Prey y Andrés Herrera.

La dirección está a cargo de Martin Hodara. Darín y el director son amigos desde hace más de 20 años: se conocieron en un comercial. En 2006 Darín lo convocó para dirigir juntos “La señal”, tras la muerte de Eduardo Mignogna.

Esta coproducción con España cuenta con la participación de Federico Luppi en el papel de un viejo socio del padre de estos hermanos, un hombre inescrupuloso que administra la herencia familiar y que le propone a Marcos viajar a la montaña a intentar convencer a su hermano mayor de vender la casa y sus tierras a una compañía maderera canadiense.

“Assassin’s Creed” está basada en la exitosa serie de videojuegos de Ubisoft protagonizada por el actor nominado al Premio de la Academia, Michael Fassbender (“X-Men”) y la ganadora del Oscar, Marion Cotillard (“La Vie en Rose”). De origen franco anglosajón, esta película de aventura y acción, está ambientada en la España de los tiempos de la Inquisición. Toda la acción y aventura con la mejor tecnología, se podrá disfrutar también en el formato 4D en Village Rosario a las 22.20 y trasnoche 0.45.

A través de una tecnología revolucionaria que libera sus recuerdos genéticos, Callum Lynch (Michael Fassbender) experimenta las aventuras de su ancestro, Aguilar, en la España del siglo XV. Callum descubre que es un descendiente de la misteriosa sociedad secreta, los Assassins, y acumula conocimiento y habilidades impresionantes para enfrentarse a la opresiva y poderosa organización de los templarios del presente.

Ubisoft, la compañía francesa creadora de la saga “Assassin’s Creed” se ha asocio con New Regency y 20th Century Fox para trasladar la mítica historia de las consolas a las salas de cine. El videojuego lanzado en el 2007 puso a los jugadores en el corazón de las Cruzadas, al imaginarse un mundo en el que la sangrienta guerra entre los Asesinos y los Templarios, de siglos de duración, había definido gran parte de la historia humana.

Justin Kurzel dirige el largometraje, haciendo gala de su experiencia en el medio audiovisual. Promete excelentes técnicas narrativas y un enorme despliegue de efectos especiales. Se lo considera un visionario de las imágenes en movimiento. Bill Collage esta a cargo del guion, mientras Adam Arkapaw compuso la música. El elenco lo completan Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Brendan Gleeson, Michael Kenneth Williams, Ariane Labed, Brian Gleeson, Carlos Bardem,Hovik Keuchkerian, Javier Gutiérrez, Matías Varela, Denis Ménochet, Mohammed Ali, Dino Fazzani, Gabriel Andreu y Megan Affonso.

“Moana: Un Mar de Aventuras” es la nueva película de animación de Disney, ue presenta exitosamente viejas fórmulas infalibles probadas a través del tiempo y una innovadora heroína más realista, alejada de las princesas y el romance como meta de la existencia femenina.

Con dirección de Ron Clements y John Musker (Aladín, La sirenita, Hércules y La princesa y el sapo), el nuevo film narra la historia de una adolescente de las islas polinesias que toma la decisión de aventurarse sola en los peligros del océano Pacífico en busca de un semidiós que la ayude a revertir una maldición que pone en peligro al mundo.

En su elenco de voces originales, la actriz hawaiana Auli’i Cravalho interpreta a Moana, mientras que Dwayne Johnson (Rápidos y Furiosos 7) presta su voz a Maui.

La película llega a la Argentina con el precedente de dos nominaciones a los Globo de Oro y con casi 500 millones de dólares recaudados en todo el mundo y con una polémica por el título, que en Italia se cambió por Oceanía y el de la protagonista por Vaiana, ya que Moana era también el nombre de una famosa actriz porno de ese país (Moana Pozzi) y se temía que los chicos dieran con la equivocada al navegar en internet.

Lejos de la figura de Barbie o de princesa enamorada, Moana es una joven rebelde y realista.cA diferencia de otras heroínas, Moana no tiene cuerpo de Barbie, no es una princesa, y no tiene un interés romántico cuya realización la constituya como mujer. Es asi que tras el suceso de “Frozen” y “Zootopia”, los estudios Disney decidieron romper el molde. El film se puede ver también en el innovador formato 4D, en Village Rosario, a las 14:45 17:15 19:45.

“Es Solo el Fin del Mundo” es la nueva propuesta del realizador canadiense Xavier Dolan, que está protagonizado por un espectacular reparto encabezado por Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux y Gaspard Ulliel. Ganadora de el Gran Premio del Jurado, en la última edición Festival de Cannes.

La historia, que está basada en la obra de teatro homónima de Jean-Luc Lagarce, sigue los pasos de un escritor (Ulliel), que tras doce años de ausencia, regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia que pronto morirá. Vive entonces un reencuentro difícil con ellos, un reencuentro de esos en los que las muestras de cariño son las sempiternas discusiones y la manifestación de rencores que no queremos dejar salir, aunque delaten nuestros temores y nuestra soledad.

Con tan solo 27 años, el prolífico cineasta ha estrenado seis películas en menos de ocho años. Con la primera “Yo maté a mi madre” pasó a ser reconocido a nivel internacional, ya que la cinta fue seleccionada por Canadá como candidada al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa. Luego llegarían “Los amores imaginarios”, “Laurence Anyways”, “Tom à la firme” y “Mommy”.

“Es Sólo el Fin del Mundo” es la primera película en la que Dolan cuenta con un reparto tan internacional, pero al parecer, no será la única. De momento, para 2017 tiene pendiente de estreno ‘The Death and Life of John F. Donovan’, un film que también dirige y escribe, en el que trabajará junto a Jessica Chastain, Susan Sarandon, Natalie Portman y Katy Bates.