Estrenos de Cine de la Semana

Seis películas nuevas se sumaron a la cartelera de cines de Rosario. “Kong: La Isla Calavera”, una nueva versión del gorila gigante, con Brie Larson y Tom Hiddleston; y “Jackie”, con Natalie Portman, sobre la vida de la ex primera dama de Estados Unidos Jacqueline Kennedy, son los dos títulos destacados. También se estrenan “En lo Profundo del Bosque”, “El Silencio”, “Ley Primera” y “Monseiur Chocolat”.

“Kong: La Isla Calavera”, la cinta de acción y aventuras sobre el gigantesco gorila más famoso de la historia del cine, en su versión más colosal hasta la fecha, mientras se prepara para un futuro enfrentamiento contra Godzilla en 2020. Está protagonizada por la ganadora del Oscar Brie Larson (“La habitación”) y por Tom Hiddleston (“El infiltrado”).

Un grupo de exploradores y de soldados que se reúne para viajar a una misteriosa isla del Pacífico que no aparece en los mapas. Entre los valientes se encuentra el capitán James Conrad (Tom Hiddleston), el teniente coronel Packard (Samuel L. Jackson) y la fotoperiodista amante de la naturaleza Weaver (Brie Larson).

Pero aunque parezca el paraíso, el lugar en el que se encuentran también es traicionero, especialmente por King Kong, considerado como un dios por los locales, y sus múltiples y no menos peligrosos enemigos.

El gorila gigante que apareció por primera vez en su película homónima de 1933, considerada un clásico del entretenimiento dados sus efectos especiales innovadores en la época. La versión más recordada es la de 1976 dirigida por John Guillermin, y protagonizada por Jeff Bridges y Jessica Lange. El último King Kong fue en 2005, con la dirección de Peter Jackson y los protagónicos de Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody y Andy Serkis.

En “Kong: La Isla Calavera”, el monstruo mide cerca de 30 metros de altura. La razón del crecimiento del simio, quien en su última aparición en cine en 2005 medía 7 metros, tiene un nombre: Godzilla. Los estudios Warner Bros y Legendary (propiedad de Universal) planean enfrentar a ambos colosos en una sola película a estrenarse en 2020. Kong tendrá unos años para preparase para pelear contra el monstruo de origen japonés, que en su versión actual de la pantalla grande tiene una altura superior a los 100 metros.

Esa escala fue establecida en Godzilla (2014). La película del director Gareth Edwards recaudó más de US$ 500 millones y motivó a los estudios a crear una serie de proyectos protagonizados por Godzilla y Kong bajo el nombre MonsterVerse (un término que refiere a un universo de monstruos).

Pero mientras que el filme de Edwards se establece en el presente, “Kong: La Isla Calavera se sitúa en el pasado. Ambientada en 1971, el relato narra cómo una expedición militar a una isla inexplorada se encuentra en el medio de una batalla entre Kong y otros monstruos peligrosos que habitan en ese territorio y atacaron al resto de la población de grandes primates.

Para construir ese escenario, el director de “La Isla Calavera” fue filmada en locaciones de Vietnam, Australia y Hawái, donde también fue filmada la versión de 1976 con Jessica Lange. Además de rendir homenaje a las anteriores encarnaciones de Kong en el séptimo arte, entre las películas referenciadas por el director Vogt-Roberts se encuentran Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, y Pelotón (1986), de Oliver Stone.

Curiosamente, el futuro enfrentamiento entre ambos gigantes en 2020, que se titulará “Godzilla vs. King Kong”, no será la primera vez que se peleen en una película. En 1962 el estudio japonés Toho, el hogar del Godzilla original, los enfrentó en King Kong vs. Godzilla (un título que demostraba la popularidad entonces del simio frente al lagarto) en lo que fue su primera aparición de ambos en conjunto.

Bajo una línea de producción similar a la del cine de superhéroes, las futuras películas del MonsterVerse darán paso una a la otra, a través de diferentes guiños o personajes que aparecen en más de una proyección.

Otra de las situaciones probables, también visto en filmes como “Batman vs. Superman”, es que ambos protagonistas monstruosos simplemente se enfrenten mano a mano para luego unirse contra una amenaza mayor.

“Jackie”, largometraje biográfico que retrata la vida de quien fuera la primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Primera película del director chileno Pablo Larraín en lengua inglesa, tras los éxitos en su país de “NO”, “El club” y “Neruda” (aun en cartel en algunas salas).

La cinta se centra en los días posteriores a la muerte de John F. Kennedy en 1963, y en la figura de la viuda de quien fuera presidente de Estados Unidos. Luego del asesinato del Presidente, la primera dama debe atravesar el trauma y el duelo de su pérdida, consolar a sus hijos y definir el legado dejado por su esposo.

La película ofrece una mirada íntima al mundo de este amado icono de la historia estadunidense y el duelo al que se enfrentó para recuperar su fe, consolar a su familia y definir el legado histórico de su marido. Más específicamente en los trágicos y difíciles cuatro días que van desde el asesinato de JFK el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, hasta su entierro en el cementerio de Arlington vistos a través de los ojos de su esposa.

El papel central está en manos de Natalie Portman, quien la semana pasada ganó por este personaje como Mejor Actriz en los Critic’s Choice Awards. Asimismo, fue nominada a los Globos de Oro y a los Oscars. Cuenta también con las actuaciones de Peter Sarsgaard (“Soldado anónimo”) y Billy Crudup (“El gran pez”). Estuvo nominada, además de mejor actriz, en las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Música. El fime, ganó en la categoría de Mejor Guión en el Festival de Cine de Venecia, llevado a cabo en septiembre pasado. El elenco se completa con Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Richard E. Grant.

El filme se rodó en los estudios de Luc Besson en París, director con el que Natalie Portman arrancó su carrera como una encantadora niña en el filme “El perfecto asesino”, y tiene en la actriz uno de sus puntos fuertes, para diseñar a este personaje conocido por todo el mundo pero con pliegues ocultos que traspasan la cara conocida de Jackie.

“En Lo Profundo del Bosque”, es un thriller estadounidense, escrito y dirigido por Patricia Rozema (“Cuando Cae la Noche”), basada en la novela de Jean Hegland. La película está protagonizada por Ellen Page, Evan Rachel Wood, Max Minghella, Callum Keith Rennie, Michael Eklund, Sandy Sidhu, Jordana Largy, Bethany Brown, Simon Longmore y Brittany Willacy.

Dos hermanas adolescentes viven en un bosque de Carolina del Norte, a varios kilómetros del vecino más cercano. Una noche cualquiera, se producirá un apagón total en la zona. La civilización tal y como la conocemos colapsará, con amenaza de una posible guerra civil. Sus rutinas se verán amenazadas y desde ese momento el objetivo principal será seguir con vida. Nell y Eva deberán resistir en un escenario post-apocalíptico en el que sólo unos pocos se salvarán.

Para la directora, “En lo Profundo del Bosque”, es una historia apocalíptica, contada de manera muy humana, en la que no hay zombis, sino que se habla de los demonios que todos tenemos dentro y de la pérdida de la esperanza. Tuve la intención de reflejar que hoy el miedo puede ser la falta de información, el quedarse sin electricidad y la película plasma un futuro en el que dentro de una casa (sin teléfono, sin internet y sin saber qué está ocurriendo fuera) hay mucho miedo.

La película tiene un protagonismo muy femenino, mis proyectos intentan reequilibrar una injusticia que se ha dado en el mundo del cine durante muchos años, sin tenerse en cuenta que la mitad de la población mundial son mujeres, pero tampoco sin querer poner en mal lugar a los hombres. Los que aparecen en el film y no quedan muy bien representan a la parte de la sociedad que necesita una estructura para vivir, porque si no, sólo funcionarían a base de instintos muy básicos.

La historia me llegó gracias a Ellen Page (conocida fundamentalmente por “Juno”), quien me hizo leer la novela de Jane Hegland. Entonces decidí hacer una adaptación cinematográfica y ambas nos pusimos de acuerdo para todo lo artístico.

En cuanto a los personajes, la forma de actuar de Evan es muy fuerte, mientras que Ellen es de matices más sutiles. Mi trabajo fue compensar esas diferencias y conseguimos aportar realismo, también de forma poética.

“El Silencio” es el debut en la ficción del director venezolano Arturo Castro Godoy, radicado en Santa Fe. Una historia sobre la búsqueda de la identidad de un adolescente. Con Alberto Ajaka, Vera Fogwill, Tomás Porto, Malena Sánchez y Violeta Vignatti

Tomás, un chico de 17 años que vive con su madre, recibe la noticia de que Valentina, su novia, está embarazada. En el consultorio de un doctor que hace abortos clandestinos, ambos escuchan el corazón del niño por primera vez. Juntos, y a pesar de la infinidad de razones que hay para optar por lo contrario, deciden tener el bebé. Enfrentándose de a poco con todo lo que la decisión implica, Tomás comienza a experimentar una creciente ansiedad y desorientación que no sabe cómo manejar.

En su placard, encuentra una vieja fotografía con la única imagen imprecisa que tiene de su padre, a quien nunca conoció. En el dorso de la fotografía, una anotación: “San José, 1997”. Luego de una fuerte discusión que deja todo en suspenso con Valentina, el chico prepara un bolso, y sale de su casa. Tomás viaja a dedo hacia San José, el pueblito del litoral santafesino en el que vive Camilo, un carpintero naval de 36 años que vive con su esposa, María, y su hijo, Mateo, de 4 años. Con dificultad, logra que el hombre lo reciba como ayudante en su taller.

La silenciosa relación entre Tomás y Camilo avanza hasta que el carpintero se da cuenta de que Tomás es, en realidad, su hijo. Discutirán sobre las razones por las que el carpintero lo abandonó estando su madre embarazada sin interesarse jamás por conocerlo. Ante la falta de razones de peso, Tomás sale de la casa dando un portazo, dispuesto a no volver. Al día siguiente, Tomás hace dedo en la ruta. Camilo aparece junto a él y esboza una disculpa que el chico no acepta. Logra, sin embargo, convencerlo de que al menos lo deje acercarlo a la estación de servicio más cercana. Después de pensarlo largamente, el chico acepta, y sube. En el playón de una estación de servicio, sentados en la cabina de la camioneta apagada, Tomás le dice a Camilo que va a ser abuelo. En esa pequeña revelación, ambos encuentran finalmente la posibilidad de, quizás, volver a comenzar.

El director Castro Godoy, si bien vivió hasta los 17 años en Caracas, se mudó luego a la provincia de Santa Fe, donde estudió cine en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales. Su película, rodada en la ciudad de Santa Fe y en Rincón, participo de la competencia argentina en la última edición del Festival de Cine de Mar Del Plata.

“Ley primera, La Leyenda del Gran Chamán”, es una película argentina, escrita y dirigida por Diego Rafecas (también actúa), que habla sobre los pueblos originarios, especialmente sobre los Qom.

Dos hermanos gemelos nacidos en el Impenetrable chaqueño expresan una guerra de intereses. Uno vive y defiende la cultura en la que nació y su gemelo, criado en Estados Unidos, vuelve a ejecutar los planes del gran capital. Pero una violencia extrema se ha desatado.

A Rafecas (“Un buda”, “Paco”, “Cruzadas: Jamás mezcladas” y “Rodney”) no le alcanzó con dirigir el filme que le llevo siete años de trabajo, sino que, también, lo escribió y lo protagonizó por partida doble, ya que hace de los hermanos gemelos en esta cinta que rememora, en un punto, la Masacre de Napalpí (que en julio de 1924 le costó la vida a unos 200 qom y mocoví a manos de la policía chaqueña y grupos de estancieros). Acompañana en el elenco Armand Assante, Adriana Barraza, Tomás Fonzi, Juan Palomino y Liz Solari, entre otros.

Palomino interpreta a un abogado Qom que representa a la comunidad en el litigio por unas tierras que un ex habitante del lugar, criado en Estados Unidos, compró para llevar a adelante un emprendimiento, obligando a trasladar a las familias a otro sitio.

Sin embargo, en su regreso, esta especie de hijo pródigo Qom se encuentra con la disyuntiva de llevar adelante o no el proyecto para el cual consiguió importantes inversores, al enfrentar a sus raíces, a su familia y hasta a su hermano gemelo, que se quedó junto a su madre en El Impenetrable Chaqueño.

“Monsieur Chocolat”, comedia dramática, ganadora de dos recientes premios César (por mejor actor secundario y escenografía), la película de Roschdy Zem recrea la historia verídica del primer artista negro que trabajó en un circo francés. El histórico payaso interpretado por Omar Sy (“Amigos intocables”) debe sortear obstáculos y prejuicios de compañeros y público. El filme refleja así la fama temporal del personaje, como así también su padecimiento del racismo de época.

Del circo al teatro, del anonimato a la gloria. La película nos invita a viajar a comienzos del siglo XX, al París de la Belle Epoque, para contarnos la verdadera historia de Chocolat (Omar Sy); el primer artista negro que trabajó en un circo francés. Junto a su compañero de profesión, el payaso Foottit (James Thierrée), nuestro protagonista conocerá el éxito y no tardará mucho en convertirse en una estrella del humor. Tal fue la fama alcanzada que incluso los propios inventores del cinematógrafo, los hermanos Lumière, eligieron a Chocolat para que participase en sus primeras películas.

Monsieur Chocolat es un film que habla del espectáculo, la fama, el dinero, la amistad y el racismo, desde el punto de vista de un personaje real que experimentó una profunda e intrigante transformación.

Esta dirigida por Roschdy Zem y el guión a cargo de Cyril Gely, Roschdy Zem y Olivier Gorce, basados en la novela: Gérard Noiriel. Actúan, además de Omar Sy, James Thierrée, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot, Noémie Lvovsky, Alice de Lencquesaing y Olivier Rabourdin.