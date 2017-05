Estrenos de Cine de la Semana

Cinco estrenos para este jueves en los cines de Rosario. El destacado “Guardianes de la Galaxia 2”, secuela de la exitosa película basada en el cómic de Marvel. También llegan las argentinas “Fin de Semana”, y la opera Prima de Fernán Miras “El Peso de la Ley”. Ademas se estrenan el drama religioso “La Cabaña” y del drama romántico francés “Un Momento de Amor”.

“Guardianes de la Galaxia 2” es la secuela de la película de 2014, basada en el equipo de superhéroes Guardianes de la Galaxia de Marvel Comics, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios. Continúan las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos. Los Guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill.

La película, decimoquinta en el Universo cinematográfico de Marvel, está escrita y dirigida por James Gunn y cuenta con las actuaciones de Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan y Kurt Russell.

El singular héroe Peter Quill, también conocido como Star-Lord, vuelve a embarcarse en un viaje intergaláctico por todo el universo. Lo acompaña su heterogéneo equipo formado por Gamora, Drax el Destructor, Rocket Racoon y Baby Groot, además de otras nuevas incorporaciones como Mantis, Yondu Udonta y Nébula. Juntos, ahora que son una recién fundada familia, los Guardianes tendrán que luchar duro, a la vez que intentarán desentrañar los misterios que rodean el pasado de Star-Lord.

En su aventura conocerán a Ego “El Planeta Viviente”, el temible progenitor de Peter. A medida que el Universo Cinematográfico de Marvel prosigue su expansión, viejos enemigos se volverán aliados y queridos personajes de los cómics clásicos se convertirán en héroes.

“Los Guardianes de la Galaxia”, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la editorial de cómics Marvel en el cine, con una recaudación de 773 millones de dólares, y elogios de la crítica, que la convirtieron en una de las más destacadas de las 14 películas que el estudio ha lanzado hasta ahora.

“Guardianes de la Galaxia 2” anticipa todo el poderío visual que ofrece el estudio, en esta nueva aventura donde Star -Lord, Gamora, Drax, Rocket y el bebé Groot se enfrentan a un nuevo villano, mientras tratan de desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill, más conocido como Star-Lord.

“Fin de Semana”, propuesta nacional, ópera prima del cineasta cordobés Moroco Colman que aborda el drama de dos mujeres que se reencuentran tras años de separación para asumir juntas, en un singular viaje de transformación íntimo y emocional, el duelo por la repentina pérdida de un ser querido.

Protagonizada por María Ucedo y Sofía Lanaro, con la participación de Eva Bianco, Lisandro Rodríguez y Jean Pierre Noher, narra el accidentado reencuentro entre dos mujeres, durante un fin de semana en una casa con vista al lago en Villa Carlos Paz, donde no pueden evitar cierta hostilidad que late entre ellas.

El director argentino, que antes de dedicarse al cine se graduó en arquitectura, estudió diseño gráfico y se dedicó a la música, se inspiró para esta película en un conflicto familiar que lo tuvo como protagonista. Colman acompaña el devenir emocional de estas mujeres, su paulatina transformación íntima, que las lleva desde una aspereza inicial, llena de desconfianza e intolerancia, pasando por un momento de trance y desconcierto, hasta un punto luminoso de equilibrio y reconciliación.

En el medio de ese viaje interior que ambas emprenden, y antes del verdadero reencuentro, están la ausencia y los recuerdos de una presencia masculina fuerte y ahora desaparecida, el novio rockero e indiferente de uno de ellas (a la que le gustan los maltratos y el “sexo fuerte”) y la aventura alocada de la otra, mucho más adulta, durante una noche de fiesta y excesos en el lago.

El cineasta, que compitió por el premio Nuevos Directores en el Festival de San Sebastián, dividió la película en tres bloques en los que la forma, el montaje, el sonido y la fotografía varían acompañando el cambio de los estados emocionales.

“La Cabaña”, drama religioso basado en el best seller de William P. Young que aborda la crisis de fe por la que atraviesa un padre de familia después de un evento trágico. Dirigida por Stuart Hazeldine a partir de un guion de John Fusco, su elenco está encabezado por Sam Worthington, Radha Mitchell, Octavia Spencer.

Una agradable excursión familiar se transforma en tragedia cuando Missy, la hija pequeña de Mack (Worthington), desaparece. Ante la evidencia del asesinato de la niña, el padre reaccionará rebelándose frente a Dios, ante lo que considera una radical injusticia. Cuatro años después, Mack recibe una carta firmada por Dios, que le conmina a reunirse con él en la cabaña donde la niña murió. Tras la reunión, la reflexión de Mack acerca de lo ocurrido cambia por completo.

Uno de los libros de ficción cristiana más populares, con más de seis millones de copias vendidas en el mundo entero y traducido a 39 idiomas. La historia de esta novela es del canadiense William P. Young, quien autofinanció la publicación de la obra, pues su única intención era que la leyeran sus hijos como regalo de navidad. Se trataba de un escrito para aprender a reconciliarse con el alma y retomar la fe.

El personaje es Mack Phillips (Sam Worthington), un padre que sufre una terrible tragedia cuando su hija Missy de seis años es secuestrada y asesinada brutalmente en una cabaña. El dolor de su temprana desaparición le hace perder la fe en todo y aunque se ha esforzado por cuatro años no consigue superarlo. Un día recibe una nota que lo invita a visitar ese lugar del bosque en el que ocurrieron los hechos, una nota que causa impacto en él, pero también curiosidad al estar firmada por “Dios”. Al acudir al lugar es recibido por tres personajes (una mujer afroamericana, un hombre árabe y una mujer asiática) que representan la Trinidad. Esa mujer afroamericana que representa a Dios padre es interpretada en la película por Octavia Spencer, un personaje que se hace llamar Papa. Ese encuentro representa un viaje para Mack, donde descubre importantes verdades, entre ellas una elevada comprensión sobre lo que significa su tragedia, permitiéndole cambiar su vida para siempre.

Los elementos fantasiosos de esta historia, presentar al Espíritu Santo no como una paloma, por ejemplo, sino como un humano, o que tenga tanta filosofía humanista, hizo que no contara con el aval unánime de las comunidades cristianas, sin embargo, esos elementos fueron los que le permitieron vender la novela en librerías generales y acercar al tema cristiano a muchos que no lo son. El autor expresó en su momento que concebir a Dios como una mujer tenía como único objetivo, precisamente, alterar las ideas preconcebidas de la religión.

“El Peso de la Ley”, thriller tribunalicio argentino, ópera prima del actor Fernán Mirás, quien a partir de este caso real y de una exhaustiva investigación previa, indaga en el rol de la Justicia y las deficiencias de un sistema legal que muestra agujeros por todas partes.

Gloria, una joven abogada descreída de su profesión, ya que nunca pudo defender a alguien que no fuera culpable. Y su nuevo cliente no parece ser muy distinto: un hombre acusado de violación en un pequeño pueblo donde nadie cree su historia.

Filmada casi en su totalidad en Mar del Plata, y protagonizada por Paola Barrientos, Darío Grandinetti y María Onetto en los roles principales, la película aborda la historia de Gloria Soriano (Barrientos), debe defender a un acusado de violación al que considera culpable. En toda su carrera jamás le tocó defender a un inocente y tal vez esa sea una de las causas de su desencanto por su profesión y por el sistema legal.

Su vocación adormecida parece despertarse cuando se ve obligada a litigar contra la fiscal Rivas (María Onetto), quien fue su admirada profesora en la facultad de derecho

El sistema legal ha convertido a la Fiscal en lo contrario de lo que enseñaba y su vínculo íntimo con el juez de la causa (Dario Grandinetti) deja en desventaja a Gloria.

¿Podrá el Juez impartir “Justicia Independiente” si le debe a la Fiscal su nombramiento por sus contactos con “la familia judicial”?.

Mientras en un pueblo que parece abandonado por la civilización, los supuestos víctima y victimario padecen las humillaciones y vejámenes a manos del sistema legal. Una justicia ciega a los dolores que provoca su burocracia.

Gloria lucha para que su idea de la justicia tenga sentido y por no convertirse en alguien como Rivas…pero si algo aprendió Gloria de su profesora, es que la justicia no existe, existe solamente, lo que se puede probar.

Con las actuaciones secundarias del marplatense Daniel Lambertini, Jorgelina Aruzzi, Dario Barassi, el mismo Fernán Mirás, Daniel La Rosa, Sebastián Rosso y Julio Feld, “El peso de la ley” ofrece una mirada sobre la situación actual de la ley y el contraste entre la parsimonia del pueblo y la aceleración de la ciudad, al tiempo que denuncia las deficiencias del sistema judicial.

“Un momento de amor”, drama romántico francés, que cuenta con el protagónico de Marion Cotillard, bajo la dirección de Nicole García. El filme es una adaptación de la novela “Mal de Pierres” de la escritora italiana Milena Agis, que narra la historia de una joven en los años 50 que busca de manera irremediable el amor apasionado.

Sigue los pasos durante 20 años de una sofisticada mujer, que tras contraer matrimonio con un hombre después de la II Guerra Mundial, se enamora de un enfermo a quien conoce en un centro de recuperación al que acude para tratar las piedras en su riñón. Con él descubrirá el verdadero sentido del amor, pero su alta significará regresar a un matrimonio que nunca eligió. Adaptación de la novela “Mal de Pierres”.

Adaptada de la novela ‘Mal de Pierres’ de la escritora italiana Milena Agis, esta película de Nicole García se estrenó en el Festival de Cannes 2016. Narra la historia de esta joven en los años 50 que busca de manera irremediable el amor apasionado.

La película estuvo nominada a la Palma de Oro 2016 y desde entonces fue seleccionada en las secciones oficiales de los más importantes festivales de Alemania, Corea, Suiza, Bélgica, Italia, Reino Unido, Francia y Nueva York.