Estrenos de Cine de la Semana

Siete estrenos renuevan la cartelera semanal en los cines de Rosario. Sin dudas la que marca diferencia y genera expectativa de taquilla es la quinta entrega de la saga de “Piratas del Caribe” con Johnny Deep con su clásico personaje de Jack Sparrow. También estrenan la animada “Una cigüeña en Apuros”; “La Memoria de los Huesos”; “Perdidos e Paris”; “Madraza”; “El Esgrimista” y “Noticias de la Familia Mars”.

“Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar” es la quinta entrega de la saga protagonizada por Johnny Deep, como el famoso y divertido capitán Jack Sparrow.

En esta entrega acompañan a Depp, actores como Javier Bardem, Orlando Bloom, Geoffrey Rush y una participación de Paul McCartney.

Esta serie ha sido una de las franquicias más exitosas de Disney en los últimos años; tan solo la tercera y cuarta entrega de Piratas del Caribe recaudaron cada una más de mil millones de dólares.

El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas fantasmas, comandados por uno de sus viejos némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares.

La quinta entrega de “Piratas del Caribe” se presenta como el final de la saga que encumbró al capitán Jack Sparrow. Aunque Disney no se caracteriza por dejar de lado franquicias tan exitosas.

A Sparrow le acompañan en esta ocasión la joven pareja compuesta por Carina (Kaya Scodelario) y Henry Turner (Brenton Thwaites), siguiendo las pautas de la pareja Elizabeth Swann (Keira Knightley) y Will Turner (Orlando Bloom), que ya no aparecieron en la cuarta. Por cierto, el que el nuevo personaje de Henry comparta apellido con el que interpretó Bloom no es para nada una coincidencia. Henry es el hijo de Will Turner… y Elizabeth.

En la anterior película, el principal rol femenino recayó en Penélope Cruz, y en esta tenemos a Javier Bardem interpretando al fantasmagórico capitán español que persigue y martiriza a Sparrow. No faltará a su cita otro habitual, el memorable villano de La maldición de la perla negra capitán Barbossa (Geoffrey Rush). Keira Knightley vuelve a la franquicia después de su ausencia en la cuarta entrega de la saga y recuperará su papel de Elisabeth Swan. El regreso fue toda una sorpresa para los amantes de estas películas de piratas.

También cuenta con la participación del cantante y músico británico Paul McCartney, quien mostrará sus dotes dentro de la actuación, luciendo casi irreconocible en el papel del Tío Jack. No es la primera vez que un músico rueda para las películas de Sparrow, pues en el largometraje de 2007 y 2011 el guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards interpretó al padre en la ficción de Johnny Depp.

Después de la locura de presupuesto de “En mareas misteriosas”, nada menos que 416 millones de dólares, en esta fueron más moderados, con un costo de 230 millones, más gastos de promoción.

Para la dirección se unieron Joachim Rønning y Espen Sandberg (realizadores noruegos que destacaron con otra de aventuras marinas, en 2012, “Kon-Tik”i).

“Una Cigüeña en Apuros”, película animada dirigida por el alemán Toby Genkel y por el escritor y productor irano-alemán Reza Memari. Trata sobre un pequeño gorrión de nombre “Richard” que fue criado y adoptado por una familia de cigüeñas.

De producción europea, y también en 3D, es una fuerte apuesta de potencias como Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Noruega. Cuenta con las voces originales en inglés de Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz, Marco Eßer, Marcus Off y Maud Ackermann, entre otros, “Una Cigüeña en Apuros”, se suma a conocidos filmes infantiles de Genkel como “¡Uuups!, El Arca nos Dejó” y “La Leyenda del Martillo Mágico: Thor”.

Al ser adoptado por cigüeñas, Richard creció pensando que era una de ellas. Pero todo cambia cuando sus familiares, que son aves migratorias, parten a África para pasar el invierno. Richard se queda solo y se da cuenta que realidad es un gorrión y no está equipado para hacer un viaje tan largo. Determinado a probar que hace parte de su nido, comienza un viaje para atravesar toda Europa y en el camino se encontrará con inusuales compañeros: palomas adictas a internet, peligrosas vacas, y un periquito amante del karaoke. Richard descubrirá que aceptar quien es, le dará un poder increíble para reunirse con su familia.

El escritor y productor irano-alemán Reza Memari, junto con la germano-noruega Kristine Knudsen, comenzaron a trabajar en ese proyecto en 2008 en sus estudios de Alemania y Noruega. Toby Genkel, es un director alemán que cuenta con una nominación al Teddy Award, premio que es otorgado a trabajos filmográficos en los que participe alguien de la comunidad LGBT. Con tan sólo 20 años de edad, tuvo la oportunidad de trabajar en diversos departamentos para encontrar su vocación. “Una Cigüeña en Apuros” es el séptimo largometraje del director de 47 años. Sobre el mismo explica que los diseñadores de personajes estudiaron los movimientos de los pájaros para darles una animación que fuera lo más realista posible.

“Perdidos en Paris”, comedia dramática francesa dirigida por Dominique Abel que cuenta la historia de Fiona, una bibliotecaria de Canadá, llega a París para ayudar a su anciana tía Martha amenazada de ser internada en una residencia de ancianos. Fiona pierde su equipaje y además descubre que Martha ha desaparecido. Este es el comienzo de una cadena de desastres que le harán cruzarse en el camino de Dom, egoísta y presumido que le amargará la vida.

Fiona Gordon es de nacionalidad canadiense, nacida en Australia, y Dominique Abel es belga. Se conocieron en París gracias a su amor por el circo y 32 años después este amor los une aún tanto en la vida real como en la pantalla. Desde Bélgica, donde realizan la mayoría de sus películas, la pareja siempre trabaja junto a un tercer integrante, Bruno Romy.

La película, según se anticipa, pone en foco la necesidad de perderse para encontrarse, con uno y con el otro. Porque también es una historia de amor entre dos personajes solitarios que provienen de distintos lugares y con disímiles vidas. Martha es testaruda, independiente, alegre y audaz. A los 88 años de edad, ella a veces olvida quién es y dónde está, pero su libertad no es negociable. Ella representa libertad, desenfado y alegría de vivir. Fiona, una solterona bibliotecaria, vive en la Canada rural. Es una turista novata, falta de experiencia de vida, tropezando con cada paso que da en su pobremente preparado viaje. Fiona ha admirado a su tía desde la infancia pero, al contrario de Martha, nunca se ha animado a ninguna aventura o romance ­ pero esto, sólo hasta el día en que, gracias a Martha, se sumerge de cabeza aún sin darse cuenta.

Fiona es una Martha en proceso. Se parece y la entiende. Dom, es un vagabundo egoísta, impulsive y vanidoso. A primera vista, él es una verdadera molestia para Fiona y Martha, pero su desagradable compañía lentamente se transformará en una útil y liberadora presencia.

“La Memoria de los Huesos” es un documental, dirigido y guionado por Facundo Beraudi, en el que el cineasta aborda el trabajo del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense focalizando sobre algunos casos puntuales, ya que es reconocido en todo el mundo por su eficacia para la identificación de personas desaparecidas.

La esperanza de cientos de familiares de víctimas de desapariciones forzadas está depositada en el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que lleva 30 años recuperando e identificando los restos de desaparecidos en Argentina y en más de treinta países. Nada salvo la restitución de los restos a sus familiares puede dar fin a esta búsqueda, para así intentar cerrar las heridas abiertas. “De visión obligatoria a nivel moral y alta calidad cinematográfica, “La memoria de los huesos” cala hondo con un documental fuerte y humano sobre la búsqueda de justicia con respecto a las desapariciones forzadas de la dictadura argentina.” Daniel Gaguine, El Caleidoscopio de Lucy.

El film fue declarado de interés especial del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

La actividad del Equipo Argentino de Antropología Forense resulta fundamental para la esperanza de cientos de familiares de víctimas de desapariciones forzadas: llevan 30 años recuperando e identificando los restos de desaparecidos en Argentina y en más de treinta países. Nada, salvo la restitución de los restos a sus familiares, puede dar fin a esta búsqueda, para así intentar cerrar las heridas abiertas.

El director cuenta que tomó contacto con el Equipo cuando hace unos años le encargaron la investigación para un reportaje documental sobre los desaparecidos catalanes durante la dictadura militar Argentina, y eso los llevó rápidamente tras la pista de Manuel Coley Robles, el primer español desaparecido durante la dictadura Argentina en ser identificado.

“No pasó mucho tiempo hasta que la necesidad de contar con más detalle la historia que habíamos conocido, nos llevó a plantearnos la posibilidad de hacer una película documental. Ahí surgió nuestro deseo de hacer un documental con el Equipo, con su historia y con el trasfondo de la historia de las desapariciones forzadas”, explicó Beraudi.

La memoria de los huesos es el primer largometraje documental del director.

“Madraza”, comedia negra de producción nacional, que cuenta la alocada historia de un ama de casa que accidentalmente, de un día para el otro, se convierte en la asesina a sueldo más buscada del conurbano bonaerense, tras perder a su marido a manos de un sicario que respondía a una oscura trama de corrupción policial.

La actriz paraguaya Loren Acuña protagoniza esta comedia policial. La actriz, ya había protagonizado antes “Panambí”, del director Darío Valenzuela, y “Estudio para una siesta paraguaya”, de Lía Dansker. Con un elenco encabezado además por Sofía Gala Castiglione, Gustavo Garzón, Osmar Núñez y Chunchuña Villafañe y Mónica Lairana, “Madraza” es una película de acción y suspenso dirigida por Hernán Aguilar que, en tono de comedia negra.

Matilde es un ama de casa que queda viuda cuando un par de ladrones asesinan, ante sus ojos, a su marido, Carlos. Lejos de verse afectada por el impacto de la media cama vacía y quedarse llorando enroscada entre las sábanas usadas, toma el lugar de un sicario. Fogoneada por la adrenalina que enciende a una asesina a sueldo amateur y por la falta de recursos económicos para asegurarse un plato de comida, Matilde toma prestada la vida de un delincuente para involucrarse en un mundo mafioso

Hernán Aguilar es argentino, estudió economía y luego cine en la UCLA, y ha dirigido el cortometraje “Cachorros”, antes de dirigir este, su primer largometraje.

“El Esgrimista”, drama finlandes protagonizado por Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Lembit Ulfsa, Kirill Käro, Carmen Mikiver, Kaie Mihkelson y Hendrik Toompere Sr.

Escrita por Anna Heinämaa y dirigida por Klaus Härö, el film cuenta la historia de Endel, un joven campeón de esgrima, que huyendo de la policía secreta rusa, se ve obligado a regresar a su tierra natal, donde se convierte en profesor de educación física en una escuela local. Pero el pasado lo pondrá al frente a una difícil elección.

“Noticias de la Familia Mars”, es una comedia francesa dirigida por Dominik Moll, con un guión de Gilles Marchand, Dominik Moll.

Philippe Mars es un divorciado, padre de hijos adolescentes, que sueña con ser astronauta. Su vida, ordenada y conformista, cambiará cuando un amigo se escape del psiquiátrico y pida asilo en su casa.

Actúan en el film François Damiens, Vincent Macaigne, Veerle Baetens, Jeanne Guittet, Tom Rivoire.

Leo Deangelis