Estrenos de Cine de la Semana

Cuatro estrenos de cine se suman a la variada cartelera de los cines de la ciudad. “Mujer Maravilla”, con el clásico personaje de DC Comics, protagonizada por Gal Gadot, sobresale entre los títulos. Tambien estrenan “Colossal: Un Monstruo Incontrolable”, comedia de suspenso y ciencia ficción con Anne Hathaway; el film de terror estadounidense “Abattoir: Recolector de Pecados”; y la comedia dramática francesa “El Reencuentro”, con Catherine Deneuve.

“Mujer Maravilla”, versión cinematográfica del clásico personaje de DC Comics, en asociación con Warner Bros, que continúa la expansión de su universo cinematográfico con el estreno de esta película protagonizada por la conocida actriz de “Rápido y furioso”, Gal Gadot. Dirigida por Patty Jenkins, narra la historia de uno de los personajes más populares de DC Comics, desde su niñez hasta el ascenso en la superheroína que todos conocemos. La princesa guerrera Amazona Diana, combate en la Primera Guerra Mundial para ponerle fin, con la ayuda del piloto Steve Trevor (Chris Pine).

Antes de ser Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Habiendo crecido en una apartada isla paradisíaca, cuando un piloto americano se estrella en sus orillas y le advierte de un conflicto masivo que sacude el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. Luchando junto a los hombres en una guerra para acabar con todas las guerras, Diana descubrirá el alcance de su poder… y su verdadero destino.

Ademas de Gal Gadot como Diana Prince, Chris Pine como Steve Trevor, el elenco se completa con Robin Wright (Antiope), David Thewlis (Ares), Danny Huston (General Ludendorff) y Ewan Bremner (Charlie).

Cabe señalar que la “Mujer Maravilla” es un personaje creado por William Moulton en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, y que cambió el paradigma de la heroina en apuros de los cómics, a la visión de una mujer guerrera y autosuficiente.

La serie de televisión de la Mujer Maravilla, basada también en la superheroina de la editorial DC Comics, fue protagonizada por la actriz y cantante estadounidense Lynda Carter, como la Mujer Maravilla (y su alter-ego Diana Prince) y Lyle Waggoner como Steve Trevor. La serie de televisión fue transmitida originalmente entre 1975 a 1979, y con un total de 3 temporadas.

Tras los éxitos en la taquilla mundial de “Batman v Superman” (873 millones de dólares) y “Escuadrón Suicida” (745 millones), el Universo Cinematográfico de Warner Bros. y DC Comics se expande con “Wonder Woman”. Las mujeres se fueron convirtiendo en las protagonistas de los cómics, ya no como reparto argumental, sino como líderes que van al frente y combaten a la par de sus contrapartes masculinas.

En ese sentido llega esta nueva producción, ambientada durante la Primera Guerra Mundial, fecha histórica en la que la princesa Diana de Themyscira decide mostrarse al mundo y cambiarlo para bien de los hombres. Sin duda, una película que más allá de un mensaje feminista, busca mostrar una visión diferente de la superheroína a la que estuvimos acostumbrados.

En la protegida y paradisíaca isla tropical de Themyscira, Diana Prince (Gal Gadot) es una princesa guerrera amazona que ha sido criada por su madre, la reina Hippolyta (Connie Nielsen), y sus tías, la General Antíope (Robin Wright) y Menalippe (Lisa Loven Kongsli). Diana ha sido entrenada para ser una luchadora invencible. Pero, mientras Hippolyta quiere proteger a su hija del mundo exterior, Antíope quiere que esté preparada para salir fuera de la isla.

Todo cambia en la vida de la princesa cuando el piloto estadounidense, Steve Trevor (Chris Pine) se estrella por accidente en la isla. Trevor le contará a Diana la existencia de un conflicto masivo en el exterior, una guerra mundial que está causando el caos en todo el mundo. Es entonces cuando la princesa tomará la decisión de abandonar su hogar y los paradisíacos terrenos de Themyscira, con el objetivo de salvar al mundo. La amazona se topará así con un entorno completamente desconocido por ella, tomando partido en la Primera Guerra Mundial.

“Colossal: Un Monstruo Incontrolable”, es una comedia de suspenso, ciencia ficción y acción, protagonizada por Anne Hathaway y dirigida por el español Nacho Vigalondo. Narra la historia de Gloria, una mujer alcohólica, que descubre que puede controlar a un monstruo que aterroriza a Corea del Sur.

La ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto por su interpretación en “Los Miserables” Anne Hathaway, se pone al frente del papel de Gloria, que decide dejar Nueva York y volver a su ciudad natal tras haber perdido su trabajo y su novio. Pero, cuando en las noticias informan de que un monstruo gigantesco está destruyendo la ciudad de Seúl, Gloria se va dando cuenta de que está relacionada con esos extraños sucesos a través del poder de su mente. Para evitar que la destrucción empeore tendrá que averiguar el papel de su insignificante existencia en un evento colosal que podría cambiar el destino del mundo.

“Colossal” es el cuarto largometraje del realizador español Nacho Vigalondo, y la segunda que filma completamente en inglés. La primera fue “Open Windows”, protagonizada por Elijah Wood y la ex actriz porno Sasha Grey. Después de su elogiado debut con “Los Cronocrímenes” (2007), seguido por “Extraterrestre” (2011) y la ya mencionada y más reciente “Open Windows” (2014), Vigalondo se pone de nuevo al frente de este proyecto internacional en el que fantasea con el imaginario de Godzilla. Además en el año 2004, fue nominado al Oscar como Mejor cortometraje por “7:35 de la mañana”.

Hathaway, deslumbro en la pantalla grande con su papel de Fantine en “Los Miserables”. Con su cabeza rapada encarnaba a una trabajadora de una fábrica que cayó en la prostitución mientras cantaba su martirio, que le valio el premio de la Academia de Hollywood. La actriz también se transformó en parte de la realeza en “El diario de una Princesa”, en la aprendiz de “El Diablo Viste a la Moda”, en la reina blanca en “Alicia en el País de las Maravillas”.

La película reúne dos historias tradicionales en los cines: la de la mujer joven que para reinventarse debe regresar a su pueblo de origen tras fracasar en la gran ciudad y en su relación amorosa, con la de los monstruos gigantescos que desean acabar metrópolis asiáticas. La unión de dos mundos tan disímiles es la que hizo que Vigalondo recibiera el año pasado el premio a Mejores Características Fantásticas en una película en el Festival de Cine de Austin, participara en Sundance Film Festival, SWSX Film Festival y el Toronto International Film Festival, obteniendo excelentes comentarios por parte de la prensa.

“Abattoir: Recolector de Pecados” es una película de terror estadounidense dirigida por Darren Lynn Bousman, con Joe Anderson, Jessica Lowndes y Dayton Callie.

Una periodista de investigación y un oficial de policía se unen para resolver el misterio de por qué un hombre que parecía ser bueno, terminó cometiendo el asesinato de la familia de su hermana.

La filmografía del director Lynn Bausman es casi exclusiva del género terror, más allá de las tres entregas de “El Juego del Miedo” (Saw), supo participar de la antología “Tales of Halloween” (2015) y “11-11-11” (2011).

Christopher Monfette, que solo tiene en su currículum unos episodios de la versión televisiva de “12 Monkeys”, es el autor de esta historia que narra sobre un agente inmobiliario que tiene que limpiar los restos de una masacre que tuvo lugar en una casa que pretende vender. Es entonces cuando recibe la visita de un retorcido anciano que le introduce en una red de sombras, asesinatos y exterminios.

En 2010, Darren Lynn Bousman desarrolló una precuela a la película de cómic de Estudios radicales. La miniserie de seis entregas fue escrito por Rob Levin y Troy Peteri, con el arte de Bing Cansino. Bousman esbozó sus planes con: “Quiero crear un universo, y este es el comienzo de un universo”.

Con Joe Anderson, Jessica Lowndes, Lin Shaye y Dayton Callie en el elenco, “Abattoir” se centra en la vida de la periodista de bienes raíces Julia Talben, que cambia drásticamente cuando su familia es brutalmente asesinada. Sin embargo, lo que parecía un caso simple de resolver se transforma en una historia mucho más grande cuando ella regresa a la escena del crimen y se encuentra con que la habitación donde ocurrieron los crímenes fue físicamente removida de la casa de su hermana. Esto iniciará una investigación que guiará a Julia y a su ex, el detective Declan Grady, al pueblo de New English, donde encontrarán al enigmático Jebediah Crone y su Abattoir (matadero), una monstruosa casa formada por infinitos ambientes donde habitan los condenados. No es una simple casa, sino una puerta a algo mucho más oscuro de lo que cualquiera jamás podría imaginar. Julia y Grady deberán preguntarse (e intentar responder): Quién es Jebediah Crone… y qué está construyendo?

“El Reencuentro”, comedia dramática francesa, dirigida por Martin Provost, y protagonizado por una dupla de mujeres Catherine Frot y Catherine Deneuve. Su título original, “Sage Femme”, relata la historia de Clarie, quien ejerce con mucha pasión su profesión de partera, y preocupada como está ya por el inminente cierre de la sección de maternidad en la que trabaja, su vida sufrirá un golpe aún mayor: el regreso de Béatrice, antigua amante de su difunto padre.

Con las actuaciones en el reparto de Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot, Pauline Etienne, Audrey Dana, y Marie Paquim. “El Reencuentro presenta a estas dos mujeres y un vínculo en común que conducirá a la revelación de ciertos secretos que darán sentido a una parte importante de sus vidas. Por un lado Claire, la partera. Ha dedicado la mayor parte de sus años a traer vida a este mundo. Su contacto tan próximo con la maternidad parece dar un giro totalmente inesperado ante el regreso de una persona. Por otro lado Béatrice, la antigua amante de su padre. Y la pregunta que plantea el film es ¿Cómo lidiará Claire con este fantasma del pasado?

Después de su última aparición en el “El Nuevo Testamento”, Catherine Deneuve regresa con la que, según se anticipa, es una más que destacada interpretación de Beatrice.