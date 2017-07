Estrenos de Cine de la Semana

“Transformers 5: El ultimo caballero”, quinta entrega de la exitosa saga sobre los gigantes robots alienígenas, es la última propuesta que llega a la cartelera de cine en los últimos días de vacaciones en la ciudad. Además llega “La Novia”, película rusa del genero terror; y “Sierranevada”, comedia dramática rumana dirigida por el talentoso director de ese país, Cristi Puiu.

“Transformers 5: El Ultimo Caballero”, la exitosa saga llega a su secuela número cinco después de haber conquistado a grandes y chicos primero con sus figuras de juguete, luego con sus series animadas en televisión y desde hace ya varios años con sus películas cargadas de ciencia ficción, efectos especiales, sonidos, y una banda sonora destacada. Nuevamente los robots alienígenas se preparan para demostrar en el cine porque son favoritos.

La película vuelve a ser dirigida por Michael Bay, Mark Wahlberg regresa como protagonista junto a Nicola Peltz, Stanley Tucci, Josh Duhamel y John Turturro que también retoman sus papeles en películas anteriores de la saga. El reparto se completa con Laura Haddock, Gemma Chan y Anthony Hopkins.

La historia de “El último Caballero” se continúa tres años después de “Transformers: La Era de la Extinción”, estrenada en 2014. La línea entre buenos y malos se vuelve confusa y la definición de lo que es un héroe se replantea. Ya los Transformers no son vistos por los humanos como los grandes defensores de la tierra; por el contrario, son perseguidos y el objeto de una guerra en la que el mundo está en juego y sobrevivir es la única misión. La clave para esta supervivencia se encuentra en el pasado de los Transformers, quienes no sólo habitaron la tierra desde tiempos remotos sino que fueron parte de su historia en momentos definitivos a lo largo de ella. El pasado oculto de los Transformers marcará el futuro de la tierra en un momento definitivo en el que sólo un mundo sobrevivirá: el suyo o el nuestro. Salvar el nuestro recae sobre una improbable alianza: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee (Sir Anthony Hopkins); y una profesora de Oxford (Laura Haddock).

Michael Bay, señaló que tuvo intención de retirarse en la tercera película de la saga Transformers, sin embargo, terminó dirigiendo hasta la quinta cinta para dar más material a los guionistas.

Bay también es productor ejecutivo de la franquicia junto a Steven Spielberg, quien en la tercera película le preguntó a Bay por qué no se retiraba de la dirección: “Yo le respondí que pensaba hacerlo y el estudio me trajo de vuelta para hacer la cuarta película. Luego quise armar esta película (Transformers 5) para darles material a los guionistas, hacer algunos cambios, armar una película para luego irme, creo que en cinco películas está bien”, señaló el director.

Bay aseguró que ha innovado en esta película, apelando a la tecnología 3D. “Lo hago por los fanáticos, no lo hago por los quinientos críticos en el mundo”, señalo sobre su trabajo.

“El último caballero” rompe con los clásicos mitos de la franquicia Transformers y redefine lo que significa ser un héroe. Los seres humanos y los Transformers están en guerra; Optimus Prime se ha marchado. La clave para salvar nuestro planeta está enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los Transformers en la tierra. Salvar nuestro mundo recae sobre los hombros de una alianza improbable: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglés (Sir Anthony Hopkins) y una profesora de Oxford (Laura Haddock).Llega un momento en la vida en el que todos somos llamados a marcar la diferencia. Y los cazados se convertirán en héroes, los héroes en villanos y sólo un mundo sobrevivirá: el suyo o el nuestro.

“Transformers 5” se estrena en 2D, 3D y 4D en Village Cines.

“La Novia”, producción rusa, thriller de terror dirigida por Svyatoslav Podgayevskiy. Ambientada en la Rusia imperial y trata sobre la antigua tradición de fotografiar a los muertos y dibujarle ojos para que parezcan vivos en las fotografías. El punto clave es cuando un fotógrafo prepara el cuerpo de una novia difunta para su respectiva fotografía pero esto desencadena algo realmente escalofriante.

Con las actuaciones de Vyacheslav Chepurchenko, Aleksandra Rebenok, Igor Khripunov y Miroslava Karpovich, la cinta muestra diversas personalidades extrañas mientras una mujer comienza a presenciar acontecimientos fuera de lo normal previo a su boda.

Y es que no es que ella no desee casarse con su amado, sino que una tradición eslava hará que dé su cuerpo al alma de otra mujer. Lo que se descubre es que esta no es la primera vez que dicha familia participa en un ritual semejante, pues el alma del demonio quiere encarnar una y otra vez en mujeres puras.

La primera vez que tomó por la fuerza el cuerpo de una persona fue la hija de uno de sus súbditos y ahora tiene esta segunda oportunidad de encarnar, ahora en el cuerpo de la prometida del hijo de esa familia. Aunque al inicio de la trama parece que el joven está de acuerdo con esta acción, conforme avanza la película intenta alejar a su prometida pero es golpeado, drogado y separado de ella para que el ritual se practique.

Algunas escenas muestran fotografías en las que son dibujados ojos sobre los párpados de personas fallecidas, lo que supuestamente es otra tradición que les permite mantener su alma en el cuerpo. De ahí que cuando tienen una presa, la entierren viva para que el alma de la difunta pueda apoderarse del cuerpo. Este espíritu es tan cruel que no solo obliga a sus rehenes a hacer lo que quiere, sino que además los ataca cuando lo desobedecen.

Alexander Sokurov, Alexei Popogrebsky y Andrei Zviáguintsev son algunos de los referentes actuales del cine ruso de calidad artística que trasciende las fronteras de ese país. Pero el país del mítico director Andréi Tarkovsk viene desarrollando, también un cine de género, más comercial, de alta tecnología y que tiene como referente a la industria estadounidense. Prueba de ello es la película de superhéroes “Guardianes”, que se estrenará dentro de poco en nuestra cartelera, o esta producción, “La novia”, que llega de la mano de Svyatoslav Podgayevskiy. El mercado ruso es uno de los más importantes a nivel taquilla para las producciones hollywoodenses, pero estos films de género, que no solo se consuman de manera interna, sino que además se exportan y se exhiben en las salas de todo el mundo.

“Sierranevada”, película rumana, comedia dramatica, bajo la dirección del reconocido realizador de ese país Cristi Puiu, del año 2016 y que fue aclamada en el Festival de Cine Cannes, que relata las complejas relaciones dentro de una familia 40 días después de la muerte del patriarca.

Tres días después del atentado contra Charlie Hebdo y cuarenta días después de la muerte de su padre, Lary (40 años, médico) va a pasar el sábado con su familia, reunida en memoria del difunto. El evento, sin embargo, no se desarrolla como estaba previsto. Obligado a afrontar sus miedos y su pasado y forzado a reconsiderar el lugar que ocupa dentro de la familia, Lary tendrá que decir su verdad.

“Sierranevada”, se suma a los recientes estrenos en nuestro país de otros films del nuevo cine rumano como “Graduación”, de Cristian Mungiu; “El Vecino”, de Radu Muntean; y “El Tesoro”, de Corneliu Porumboiu. Esta nueva película del talentoso director de “Stuff and Dough”, “La noche del señor Lazarescu”, “Aurora” y “Tres Ejercicios de Interpretación”, tiene una duración de casi tres horas y cuenta con largos planos secuencias donde la cámara sigue a los personajes, siempre desde una posición fija.

Cristi Puiu explica que “estaba esta situación real de la cena después de la muerte de mi padre. El productor me llamó en el 2012 para ver si tenía un guion y le dije que no pero que tenía una idea sobre esa cena. Y comprendí que las historias de nuestra historia personal son verdaderamente ficciones y pensé que un filme puede llevar cualquier nombre porque el público siempre hará su propia ficción. Y elegí “Sieranevada” porque me gustaba mucho su sonoridad”.

Leo Deangelis