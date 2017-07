Estrenos de Cine de la Semana

Cinco nuevas películas llegaron a la cartelera de cine de la ciudad, después de las vacaciones de invierno. Dos títulos son los destacados: por un lado “Fontanarrosa, Lo Que se Dice Un Ídolo”, adaptación de seis cortos de El Negro, adaptados por seis directores rosarinos; y “Dunkerque”, superproducción bélica de acción, dirigida por Christopher Nolan, basada en hechos reales. También se estrenan “Baby: El Aprendiz de Crimen”, “Siete Deseos” y “Paraíso”

“Dunkerque” es un drama bélico de acción, basado en hechos reales, escrita y dirigida por Christopher Nolan, que retrata desde diferentes puntos de vista de la “Operación Dinamo”, también conocida como el milagro de Dunkerque. Narra la misión de rescate de los soldados de Bélgica, Gran Bretaña y Francia en la Segunda Guerra Mundial.

La película está protagonizada por Tom Hardy (“El Renacido”), Mark Rylance (“Puente de Espías”), Kenneth Branagh (“Enrique V”), Cillian Murphy (“En el Corazón del Mar”) y James D’Arcy (“El Destino de Júpiter”).

La operación a la que hace referencia el film, tuvo lugar en Dunkerque, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio de 1940. La misma permitió el rescate de más de 200.000 soldados británicos y más de 100.000 franceses y belgas. El largometraje relata la historia desde tierra, mar y aire. Un rodaje que, como el propio Nolan confesó, planteó grandes retos físicos.

Bombardeos, naufragios y batallas aéreas. El director británico Christopher Nolan, conocido por Inception, Interstellar y su trilogía de Batman, se apropia de un capítulo poco conocido de la Segunda Guerra Mundial. Mayo de 1940: 400,000 soldados británicos se encuentran rodeados en la playa francesa de Dunkerque, atrapados entre las tropas alemanas y el mar, mientras que los aviones enemigos los bombardean para evitar que regresen a su patria.

Del otro lado del Mar del Norte, la Royal Air Force decide enviar varios aparatos para intentar defender a las embarcaciones y a sus soldados desprotegidos. Paralelamente se prepara una operación ambiciosa e inédita: las autoridades británicas envían a cientos de pequeñas embarcaciones, tripuladas por civiles, para socorrer a sus soldados.

En nueve días, unos 338,220 soldados, en su mayoría británicos pero también franceses, fueron evacuados en condiciones extremas por los llamados “little ships”.

Más que un filme de guerra, Dunkerque es sobre todo la historia de una huida. “Un thriller de acción”, “un filme sobre la sobrevivencia”, dice Nolan para describir este largometraje en el que el enemigo, el alemán, es invisible hasta el último minuto.

Caras nuevas Aunque en el elenco figuran actores confirmados, Cillian Murphy, Kenneth Branagh y Mark Rylance, Nolan decidió completar su casting con caras nuevas, como Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carne o la estrella del pop británico Harry Styles. “Miles de jóvenes pasaron las audiciones.

Queríamos a toda costa nuevas caras, personas desconocidas, pero paradójicamente fue Harry quien obtuvo el papel. ¡No sabía que era tan conocido!”, admite Nolan sobre el artista, que cuenta con más de 30 millones de seguidores en Twitter.

El cantante del grupo One Direction interpreta a un joven soldado británico desesperado por escapar de Dunkerque. “La actuación de Harry fue increíble”, aseguró Nolan.

El Director de “Memento”, la trilogía de “Batman: El Caballero Oscuro”, “El Gran Truco”, y “Origen”, a diferencia de casi todos los grandes directores de Hollywood, evitó en su película utilizar efectos especiales. Insistió en usar los lugares reales donde ocurrieron los acontecimientos, así como verdaderos buques de guerra, aviones de la Segunda Guerra Mundial y muchos de los pequeños barcos originales que llevaron a los soldados sanos y salvos de vuelta a Inglaterra.

“Fontanarrosa, Lo Que se Dice un Idolo”, largometraje compuesto por seis cuentos del humorista gráfico y escritor Roberto Fontanarrosa adaptados a la gran pantalla por seis directores rosarinos diferentes y actores argentinos reconocidos. El Negro Fontanarrosa es uno de los talentos más destacados y representativos no solo de la ciudad de Rosario sino de la cultura Argentina y Latinoamericana. El 19 de julio se cumplieron 10 años de su muerte y ahora, como parte de la serie de homenajes y recordatorios, llega este film que ofrece cinco historias con actores y otros tres cortos animados.

Los Cuentos son: “Vidas privadas”, dirigida por Gustavo Postiglione y protagonizada por Gastón Pauls, Julieta Cardinali, y Jean Pierre Noher. “No sé si he sido claro”, de Juan Pablo Buscarini (“El inventor de juegos”) con Dady Brieva. “El asombrado“, dirigida por Héctor Molina con Darío Grandinetti y Catherine Fulop. “Sueño de barrio“, con dirección de Néstor Zapata y protagonizado por Pablo Granados. “Elige tu propia aventura”, de Hugo Grosso con Luis Machín y Kate Rodríguez. “Semblanzas deportivas”, corto de animación dirigido por Pablo Rodríguez Jauregui.

El autor de Inodoro Pereyra y Boogie, El Aceitoso recibe así un nuevo reconocimiento por su extensa bibliografía literaria, compuesta de tres novelas y más de diez volúmenes de cuentos en los que demostró su particular ojo para las temáticas y estéticas de lo popular, como las chanzas, la pasión futbolera, la amistad, las charlas de café, las mujeres y, por supuesto, el barrio como extensión de la identidad.

La idea de reunir a estos diferentes directores rosarinos para homenajear la literatura de Fontanarrosa fue del realizador Juan Pablo Buscarini (“El Ratón Pérez”, “El inventor de juegos”), quien dirige para el filme el corto “No sé si he sido claro”, protagonizado por Dady Brieva.

Buscarini consideró que había que tener “responsabilidad de adaptarlo al formato que corresponde” y que el cortometraje era “ideal”, por lo que empezó a trabajar junto con la producción de Carrousel Films y la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), para reunir a realizadores locales en una película que presentara una antología de sus relatos y que sacara provecho así de las “distintas miradas” que cada uno podía aportar.

“Fue tal la libertad que ninguno de los cuentos elegidos son sobre fútbol ni ocurre en el bar El Cairo”, dijo Grosso (“Donde comienza el camino”, “A cada lado”) sobre cómo se seleccionaron los temas de cada corto, que en su caso fue “Elige tu propia aventura”, para el que contó con el rosarino Luis Machín, Kate Rodríguez y Quique Pesoa.

Postiglione (“El asadito”, “La peli”), quien dirigió a Julieta Cardinali, Gastón Pauls y Jean Pierre Noher para el segmento “Vidas privadas”, coincidió en que el problema no fue la libertad para elegir el material, sino “encontrar el que sirva para hablar desde la propia mirada”.

Héctor Molina, encargado de “El asombrado”, reconoció en tono jocoso que no le “quedó otra” que optar por ese relato porque su amigo Darío Grandinetti le había dicho hacía muchos años que soñaba con adaptar el cuento para la pantalla grande.

Molina, que junto a Grandinetti convocó a Claudio Rissi, Catherine Fulop y Mario Alarcón, se declaró “fanático” de la obra de Fontanarrosa, y dijo que participar de este proyecto “fue todo un goce, un disfrute” y que trataba de no pensar en la responsabilidad porque sería “una mochila muy pesada”.

Zapata (“Bienvenido León de Francia”), que dirige el corto “Sueño de barrio” con la actuación de Granados, Abecasis y Raúl Calandra, destacó la representación de la “rosarinidad” en la literatura de Fontanarrosa: “Él pintó su aldea y a mí me preocupa mucho que a veces los rosarinos renegamos de nuestra identidad”.

Finalmente, Pablo Rodríguez Jáuregui tuvo a su cargo tres cortos de animación de cinco minutos que irán intercalados entre los demás fragmentos, para los que tomó una selección de las “Semblanzas deportivas” que Fontanarrosa dibujó y escribió para la revista Fierro. “Tuvimos la ventaja de que partimos de una historieta que ya es lineal, como un “storyboard”, es como si el Negro nos estuviera dirigiendo”, relató.

Además de la coproducción de Carrousel y la FNGA, la cinta conto con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (Incaa), la Bolsa de Comercio de Rosario, las áreas de cultura de los gobiernos de la Provincia de Santa Fe, de la Municipalidad de Rosario y capitales privados locales.

“Baby, El Aprendiz del Crimen”, thriller de acción dirigida por el reconocido cineasta británico Edgar Wright y protagonizado por Jamie Foxx y Lily James. En la trama, Baby domina el volante como nadie antes lo ha hecho, pero su habilidad está en manos de Doc, el jefe del crimen para el que trabaja.

Un joven conductor especialista en huidas emplea la música como apoyo fundamental para ser el mejor al volante. Cuando conoce a la chica de sus sueños, Baby ve la oportunidad de dejar su vida criminal y lograr una huida limpia. Pero después de ser coaccionado para trabajar a las órdenes de un mafioso, debe afrontar la música cuando un asalto a mano armada sale mal y amenaza su vida, su amor y su libertad.

Edgar Wright, quien ha realizado diversas películas como “Muertos de Risa”, “Arma Fatal”, “Bienvenidos al Fin del Mundo”, “Scott Pilgrim”. De todas formas esta es la primera que se estrena comercialmente en los cines de Argentina.

Por el reconocimiento alcanzado allí Marvel lo convocó para escribir y dirigir Ant-Man, hasta que desacuerdos irreversibles con el estudio lo forzaron a ser reemplazado por Peyton Reed. De todos modos, apareció en los créditos finales como uno de los guionistas.

“Baby: El aprendiz del Crimen”, que ya tiene asegurada una segunda parte, conto con un reparto extraordinario está encabezado por Lily James(Cenicienta), Jamie Foxx (El sorprendente Hombre-Araña 2), Kevin Spacey(House of Cards), Jon Bernthal (El Contador), Eiza González (Jem and the Holograms) y Jon Hamm (Minions), entre otros.

La película más comentada y vista de Wright, “Scott Pilgrim Contra el Mundo” (2010).

“Siete Deseos”, thriller de terror y suspenso, dirigido por John R. Leonetti, que llega luego del éxito obtenido por el director con las cintas “Annabelle” y “El conjuro”. Una adolescente encuentra una misteriosa caja que le garantiza siete deseos, los cuales le traen felicidad y éxito. Pero todo se complica y se enrarece cuando la gente cercana a su círculo empieza a morir.

En 2006 Leonetti unió fuerzas con el director James Wan para filmar cinco películas de terror, que incluyen “Insidious” y “El conjuro”, tiempo después dirigió “Annabelle”, la precuela de “El Conjuro”.

La película recaudó más de 37 millones de dólares el fin de semana que se estrenó y más de 256 millones de dólares a nivel mundial, por lo que fue una de las cintas de terror más taquilleras de la historia.

“7 Deseos” cuenta la historia de Clare Shannon (Joey King), una adolescente de 17 años a la que su padre le regala una misteriosa caja de música; ella se sorprende al descubrir que todos sus deseos comienzan a volverse realidad.

Su felicidad se transforma gradualmente en terror cuando se da cuenta que cada deseo que pide tiene un precio terrible y sangriento.

El protagonista de la cinta es Joey King, quien recientemente compartió créditos con los actores Morgan Freeman y Michael Caine en la producción “Un golpe con estilo”.

También dentro del elenco se encuentran Ryan Phillippe, Ki Hong Lee, Mitchell Slaggert, Shannon Purser, Sydney Park, Alice Lee, Kevin Hanchard y Sherilyn Fenn.

“Paraiso” es un drama proveniente de Rusia, que sigue los pasos de tres personas cuyos caminos se cruzan en los terribles tiempos de la II Guerra Mundial. Olga es una aristócrata rusa miembro de la Resistencia Francesa que es arrestada por la policía nazi por ocultar a dos niños judíos durante una redada. Arrestada y enviada a la cárcel en espera de una decisión final, en prisión conoce a Jules, un funcionario francés colaboracionista que debe investigar su caso. Allí también se encontrará con Helmut, un alto oficial de las SS, que hace muchos años fuera su amante y que todavía parece mantener sentimientos por ella.

El elenco está integrado por Yuliya Vysotskaya, Philippe Duquesne, Viktor Sukhorukov, Peter Kurth, Jean Denis Römer y la dirección a cargo de Andrei Konchalovsky, quien escribió el guión junto a Elena Kiseleva.