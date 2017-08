Estrenos de Cine de la Semana

Seis películas llegaron a los cines de Rosario para sumarse a la variada cartelera. La mas convocante es la producción nacional “El Futbol o Yo”, la nueva película de Adrian Suar, que protagoniza junto a Julieta Diaz, donde interpreta a un adicto al futbol. También llega “Emoji, La Película”, donde los clásicos emoticones del celular se convierten en personajes para el film. Los otros títulos son: “La Casa de las Masacres”, “Una Mujer, Una Vida”, “Moacir III”, y “Fairy Tail: El Dragon”.

“El Futbol o Yo” es la nueva película de Adrian Suar, dirigida por Marcos Carnevale, donde el gerente de programación de Canal Trece, interpreta a un adicto al fútbol, quien tendrá problemas con su mujer (interpretada por Julieta Díaz), por dicho motivo y estará dispuesto a todo con tal de seguir mirando partidos todo el tiempo.

La aceitada dupla que protagonizó el éxito “Dos más dos”, regresa con esta comedia donde Suar continúa mostrando su faceta de comediante en el papel de Pedro Pintos, un coordinador de call center de una importante compañía de servicios médicos, es un fanático del fútbol, sin distinción de club, camiseta, bandera ni nacionalidad. Capaz de ver partidos durante las veinticuatro horas del día. Está casado con Verónica, desde hace veinte años, con quien tiene dos hijas adolescentes. Desde su infancia la pasión futbolística convivió más o menos en armonía con los demás aspectos de su vida. Pero casi sin darse cuenta, su obsesión fue minando todos los espacios y, principalmente, sus afectos. En cierto momento, Pedro se encuentra separado de Verónica y despedido de su trabajo. En la dura soledad de su caída, se reconoce adicto al fútbol y decide pedir ayuda. Pedro intentará recuperar nuevamente su vida y encontrar el equilibrio de su pasión por el fútbol y el amor de su familia. Pero tal vez, sea demasiado tarde.

Marcos Carnevale, director de exitosas y elogiadas películas como “Noche de Ronda”, “Almejas y Mejillones”, “Elsa y Fred”, “Tocar el Cielo”, “Anita”, “Viudas”, “Corazón de León”, “El Espejo de los Otros” e “Inseparables” escribe y dirige esta comedia que además cuenta con las actuaciones de Alfredo Casero, Federico D’Elia, Peto Menahem, María Zamarbide y Rafael Spregelburd.

El Monumental, la Bombonera y la cancha de Argentinos Juniors fueron algunas de las locaciones que sirvieron de set para la película, el marco ideal para mostrar en acción al fanático encarnado por Suar. Asimismo, las escenas correspondientes a interiores se llevaron a cabo en “Estudios Pampa”.

“El fútbol o yo”, esta nueva comedia romántica, pretende continuar con el éxito de “Me casé con un boludo” y “Un novio para mi mujer”.

Tras un parate de cinco años (entre 2003 y 2008), Adrián Suar volvió a ser protagonista cinematográfico con el boom de 2008, “Un novio para mi mujer”. Desde ese entonces, sus películas llegaron con cada vez mayor asiduidad a los cines locales. La primera etapa de Suar en cines contempla el período 1997-2003. Primero con el policial “Comodines” (1997), seguida de la comedia negra “Cohen vs Rosi” (1998). En 2000 llega su primera comedia romántica, “Apariencias”. Esta fórmula la repetirá varios años después con gran exito en la taquilla. El drama romántico con “El día que me quieras” (2003) fue un traspié con la crítica y el público. Por eso, Suar vuelve a terreno conocido con “Un novio para mi mujer” (2008).

El enorme éxito de este título lo lleva a realizar nuevos filmes que, con mayor o menor grado de picaresca, intentan ser comedias pasatistas para todo público, aunque con la intención decidida de atraer al público femenino y a las parejas.

De esa fórmula salen “Igualita a mi” (2010); “2+2” (2012) y su regreso con “Me casé con un boludo” (2016), la película argentina más vista del año pasado.

La película tendrá funciones subtituladas para Hipoacusicos. En Village las funciones serán a las 15:30 17:45 20:00 22:15 (y 22:30 Solo el Domingo 13/08)

Denuncia de plagio

Hace algunas semanas hubo una demanda judicial por plagio, de parte del periodista y escritor Daniel Frescó, autor de la novela “Enfermo de fútbol” (2015), editada por Planeta. En los fundamentos se sostiene que hay “claras y curiosas similitudes” que se reflejan en la trama argumental y conceptual de la película “que permiten sospechar, de manera particularmente “fundada” que el texto pudo “haber sido plagiado de manera penalmente relevante”. Frescó le envió el PDF de la novela por mail en diciembre de 2015 y no volvió a tener más contactos con él hasta que en febrero de 2017 se enteró por los medios que había comenzado el rodaje de “El fútbol o yo”.

Suar, productor y coguionista con el director de su película, Marcos Carnevale, negó conocer al autor y su obra, agregando que habían adquirido los derechos de una comedia belga en la que se basaron muy libremente.

“Todo está en mano de la justicia. No tengo mucho que decir. No conozco a quien denuncia. No plagiamos la película. Pagamos los derechos de una película belga e hicimos nuestra versión, porque muchas cosas de la original no nos gustaba”. Ese film es “Je suis supporter du Standard” (Soy fan del Standard de Lieja), comedia de Riton Liebman estrenada en 2013.

“Emoji: La Pelicula”, propuesta de animación coescrita y dirigida por Anthony Leondis, donde los famosos y populares emojis de los smartphone, fueron tomados para transformarlos en personajes y ser llevados al cine como protagonistas de un filme. El actor Darío Barassi puso su voz al doblaje para América latina del personaje “Popó”.

Escondido detrás de la app de mensajes se encuentra Textopolis, una ciudad donde todos nuestros emojis favoritos viven con la esperanza de ser elegidos. En este mundo todos tienen una única expresión facial, a excepción de Gene, un emoji exuberante que nació sin filtro y es capaz de mostrar múltiples expresiones.

Decidido a ser normal como los otros emojis, Gene reclama la ayuda de su mejor amigo Hi-5 y la descifradora de códigos Jailbreak para embarcarse en una aventura a través de las aplicaciones del teléfono, cada una con su propio mundo, salvaje y divertido, con el objetivo de encontrar el código que pueda corregirlo. Cuando un peligro mayor amenaza al teléfono, el destino de todos los emojis dependen de estos tres amigos, que tratarán de salvar su mundo antes de ser borrados para siempre.

Pero a pesar de lo que parecía una idea prometedora, no consiguió la aprobación de la crítica mundial. Todo lo contrario: Emoji, la película es considerada como una de las peores producciones animadas del último tiempo.

Juntos, se embarcarán en una épica “app-ventura” paseándose por todas las apps del teléfono, cada una en su contexto alocado y divertido, para dar con el código que reparará a Gene. Pero cuando surge una amenaza inesperada que pondrá en peligro al teléfono, el destino de todos los emojis dependerá de estos tres amigos que harán todo lo posible por salvar el mundo antes de que sea eliminado para siempre.

De todas maneras, a pocas semanas desde su lanzamiento a nivel internacional, la aplicación Emoji Challenge, desarrollada por Sony Pictures para la promoción de la Película, ha alcanzado más un millón de respuestas a los acertijos que plantea y con una enorme cantidad de usuarios activos, por lo que queda probado el éxito en la apuesta por las nuevas tecnologías para promoción de películas por parte de Sony Pictures.

“La Casa de las Masacres”, película de terror y suspenso dirigida por Tony E. Valenzuela. Durante una noche de junio de 1912, ocho personas, una madre, un padre, sus cuatro hijos y dos invitadas, fueron asesinadas a hachazos por un psicópata en la pequeña ciudad de Villisca, Iowa. Nunca se halló al verdadero culpable y el caso quedó sin resolverse.

En el 2016 dos amigos que comparten la búsqueda de fantasmas, junto con Jess, la chica nueva de la escuela y visitan la infame casa de los asesinatos de Villisca.

Tras el recorrido turístico, se cuelan por la noche al lugar para grabar un programa con la esperanza de encontrar actividad paranormal. Su estancia se complica cuando precisamente sucesos paranormales comienzan a suceder y descubren que no están solos en el lugar. El trío entonces encontrará algo más terrorífico que nadie podría imaginar ya que un siglo después de la masacre, una fuerza sobrenatural está esperando para escribir el nuevo capítulo en la sangrienta historia de la casa.

Robert Adamson, Jarrett Sleeper, Alex Frnka, Riley Bodenstab, Kellan Rhude, Conchata Ferrell, Jon Gries, Urs Inauen, Claude Knowlton, Ava Kolker, Madison Lawlor, Caitlyn Leone, Sophia Linkletter, Jesse G. Louis, Victoria Mayers-Gray, Marc Raducci componen el elenco. “La Casa De Las Masacres”, está dirigida por Tony E. Valenzuela, creador de BlackBoxTV, el canal número uno en YouTube para ver Horror y Ciencia Ficción.

“Una Vida, Una Mujer”, película dramática, proveniente de Belgica, dirigida por Stéphane Brizé, el mismo de “El precio de un Hombre” retrocede ahora al siglo XIX. Situa la historia en Normandía en el año 1819. Jeanne es una chica joven, inocente y soñadora cuando regresa a su casa tras estudiar en un convento. Pero tras casarse con un hombre del pueblo, su vida dará un giro y sus ilusiones se romperán.

El realizador francés Stéphane Brizé estrena “Une vie” (titulo original del film), adaptación de un texto de Guy de Maupassant que estrenó en el Festival de Venecia del año pasado: un drama de época que retrata la inocencia y la falta de madurez de una mujer a comienzos del XIX.

Con los preciosos y duros paisajes de la Normandía francesa como escenario, Brizé ha saltado al cine de época tras el éxito de su anterior trabajo, “La ley del mercado”, centrado en la actual crisis económica.

Jeanne es una joven súper protegida por sus padres y parece no querer salir del paraíso de la infancia, por lo que no sabe enfrentarse a la vida adulta ni criar con responsabilidad a su hijo.

“Moacir III” es un documental que culmina la llamada Trilogía de la libertad, sobre el cantante brasilero Moacir Dos Santos. Esta es la tercera y última parte de la trilogía compuesta por los documentales Moacir y Fortalezas. El film transita entre la ficción y el documental, donde chocan las escenas ficcionales que Moacir idea, y el proceso de making of de la construcción de estas escenas.

Moacir Dos Santos es un cantautor brasilero que disfruta de su libertad luego de haber vivido durante años en el hospital psiquiátrico Borda. Ejemplo de fortaleza, el protagonista irá tras el sueño de filmar su propia película. Así, de la mano del director Tomás Lipgot el cine inunda la pantalla, en la cual Moacir representará sus fantasías y sus miedos en un acto de sanación audiovisual. “Moacir III” traspasa la locura, convirtiéndose en una experiencia cinematográfica repleta de música y emociones.

“Fairy Tail: El Dragon”, la nueva cinta anime de la popular serie shonen creada por el mangaka Hiro Mashima se estrena en algunas salas del país. El film está dirigido por Tatsuma Minamikawa.

Una vez más, el equipo de Konnichiwa Fest es el responsable de esta cinta. La historia de esta nueva cinta girará en torno al Dragon Cry, un poder ancestral que yace dentro de la Dragon Tomb y del que, se dice, es tan potente que podría destruir al planeta entero si es que se desata o cae en las manos equivocadas. Como te podrás imaginar las cosas se saldrán de control y el mencionado poder amenazará con acabar con el mundo pero, como siempre, los miembros de Fairy Tail saldrán para detener la posible catástrofe.

Por lo tanto esta Grito del Dragón, ese poderoso artefacto mágico capaz de destruir al mundo ha sido robado. Zash traidor al Reino de Fiore lo ha entregado al Reino de Stella. Natsu y los Magos del Gemio de Fairy Tail tendrán que recuperar este místico objeto antes de que sea demasiado tarde ¿Qué peligros los esperan?