Estrenos de Cine de la Semana

Nombres reconocidos, historias verdaderas, comedia, acción, drama, terror y romance definen las propuestas que se suman a la cartelera de cines de la ciudad. “Barry Seal, Solo en America”, con Tom Cruise; la argentina “Te Esperare”, con Dario Grandinetti; “El Informante”, con Liam Neeson; “Jigsaw, El Juego Continua”; “Norman”, con Richard Gere; y “Volver a Empezar”, con Isabelle Huppert, son sus títulos

“Barry Seal: Solo en América”, comedia policial de acción, basada en una historia real, dirigida por Doug Liman y protagonizada por Tom Cruise. El actor interpreta a un piloto comercial que es reclutado por la CIA para infiltrarse en los carteles narcotraficantes de Medellin. Astuto y rápido, será capaz de engañar tanto a los narcos, como a la CIA y el departamento de inteligencia de la DEA.

El filme recupera la leyenda de Barry Seal, un piloto de línea aérea convocado por la CIA para espiar en Latinoamérica en la década de 1980, volcado después al narcotráfico y el tráfico de armas para el cartel de Medellín y los Contras nicaragüenses, a quien encarna Tom Cruise. En poco tiempo Seal pasa de ser presa fácil de tramas secretas y organizaciones clandestinas a enriquecerse infinitamente por sus acciones ilegales, por lo que los aliados comienzan a volverse enemigos. Mientras tanto, Seal nunca deja su trabajo de piloto comercial.

Dirigida por Doug Liman (“Al filo del Mañana”, “Poder que Mata”, “Identidad Desconocida”, “Sr. y Sra. Smith “) y protagonizada por Tom Cruise junto a Domjhnall Gleeson (“El renacido”, “Star Wars: El despertar de la fuerza”), E. Roger Mitchell (“Sully”, “Triple 9”), Jesse Plemons (“Fargo”, “Puente de Espías”) Caleb Landry Jones (“Twin Peaks”, “Déjame salir”) y Lola Kirke (serie “Mozart in the Jungle”, “Mistress America”).

Liman, el director, decidió hacer este filme porque su padre, Arthur L. Liman, fue asesor en jefe para la investigación del Senado en el affaire contra Irán. Aunque se han producido muchas películas en contra de personas atropelladas por el gobierno, el cineasta comenta que su visión sobre Seal es diferente, ya que fue él quien “arruinó a la Casa Blanca”.

La historia que cuenta “Solo en América” es la de un hombre que fue reclutado para vigilar actividades comunistas en Centroamérica y entregar armas a quienes los estaban combatiendo. Pero había dos frentes en la guerra que Estados Unidos tenía contra las drogas y el comunismo, y Seal supo sacar provecho de ello.

Tom Cruise es quien da vida a Barry Seal, pero también ejerce como productor. Él ve a su personaje como un hombre que tenía una vida increíblemente aventurera. Era un personaje atravesando la historia. Era simplemente demasiado escandaloso de creer, y en esta época, es algo que nunca volverá a suceder.

Para el desarrollo de la película, el equipo de producción se reunió con Debbie Seal, la viuda de Barry, para obtener su bendición para la película y escuchar sus ideas y recuerdos acerca de su vida juntos.

La película sigue a la familia Seal desde fines de la década de 1970 hasta 1986, época en la que se incrementa su riqueza. Uno de los años más importantes para ellos durante este período fue 1981, cuando ellos levantan campamento en medio de la noche y se mudan de Baton Rouge, Louisiana, a Mena, Arkansas. La CIA ayudó a Barry a crear una base para sus operaciones, lejos de la curiosa mirada de las autoridades estatales o federales.

Luego la filmación se trasladó a Colombia con el fin de dar más realidad a la película. La visita de Liman y Cruise al país tuvo bastante registro mediático en agosto de 2015. El rodaje en Colombia se centró en Medellín y Santa Marta, aunque también estuvieron en el Amazonas, en Orihueca (zona bananera del Magdalena), así como en Santa Fe de Antioquia. En estos sitios usaron las pistas de aterrizaje remotas, la primera sirvió para recrear paisajes de Centroamérica, mientras que la segunda fue usada realmente por el Cartel de Medellín.

“Te Esperare”, thriller dramático, nueva película del director Alberto Lecchi, con Darío Grandinetti, su hijo Juan, e Inés Estevéz como protagonistas de una historia que gira sobre la figura de un héroe y su impronta en el pasado mundial. Con participación española en la producción y el reparto, el filme cuenta la historia de un reconocido escritor español que, investigando la historia de un hombre, desembarca en la Argentina. Allí, se encuentra con Ariel (Darío Grandinetti), el hijo de la persona que está estudiando, que es arquitecto y esconde un secreto sobre su padre.

Darío Grandinetti es el hijo de un militante revolucionario desaparecido con resquemores y cuentas pendientes en el filme de Alberto Lecchi. La historia parte del retrato de la relación padre-hijo de dos generaciones para hablar de las heridas abiertas de la historia reciente argentina. Ariel Creu (Grandinetti) es un arquitecto casado con Laura (Inés Estévez) y padre de Federico (Juan Grandinetti) al que el hallazgo de los restos de sus padres desaparecidos y la aparición del escritor español Juan Benítez (Juan Echanove), que escribe sobre su padre, le despiertan viejos traumas. Hugo Arana, Jorge Marrale, Blanca Jara y Ana Celentano cierran el elenco.

Es una película de sentimientos disfrazada de thriller. La vida de los protagonistas se cruza con historias secretas entre España y Argentina, generando encuentros inesperados y un final sorprendente. Aborda la temática de la relación padre-hijo, en más de una generación, y en el marco de una historia con suspenso y tensión dramática esconde profundos secretos e intrigas.

Su autor y director es Alberto Lecchi, especialmente conocido por la serie televisiva “Nueve lunas”, las películas “Perdido por perdido”, “Nueces para el amor”, “Una estrella y dos cafés” y varios capítulos de “Mujeres asesinas”.

El elenco lo completan Jorge Marrale y Hugo Arana, y los españoles Juan Echanove y Blanca Jara. Prometedora, romántica e histórica; el film combina la tragedia de la guerra, un pasado militar con el dolor de una familia que lucha por saber la verdad

La guerra, el amor de una familia, los fantasmas del pasado, la fe en Dios y la ausencia de credos, el honor y la literatura son los subrelatos de la trama principal de la película. La Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, la Guerra Civil Española y la última Dictadura militar argentina; son algunos hechos históricos que refleja la película.

“El Informante”, drama histórico biográfico protagonizado por Liam Neeson y también basada en hechos reales. Sigue a Mark Felt, un agente del FBI, más conocido como “Garganta Profunda”, quién se convirtió en una fuente anónima para los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, ayudándolos en la investigación que los llevó al escándalo de Watergate en 1974.

Mark Felt, ex Director Asociado del FBI, reconoció en 2005 que había sido Garganta Profunda, el infiltrado que brindó a la prensa la información que condujo a la caída del presidente estadounidense Richard Nixon en el escándalo Watergate de la década de 1970. El director y periodista Peter Landesman reconstruye la figura de Felt: “El era más bien poco conocido, anónimo, un don nadie. Yo no tenía idea quién era. Cuando se supo la verdad todos pensaron que era una especie de respuesta anticlimática a este interrogante de 30 años. El hecho de que fuera tan desconocido, en realidad, hacía que la historia fuera increíble”, reconoció Landesman.

Liam Neeson protagoniza la película que, por primera vez en el cine, le pone rostro a la misteriosa figura de Garganta profunda en el escándalo del Watergate.

En la década de los 70, un suceso sacudió a la política de Estados Unidos. El caso Watergate tuvo un impacto enormemente significativo en aquel país y provocó, entre otras cosas, que por única vez en su historia, el presidente de dicha nación renunciara a su cargo en la Casa Blanca.

Los escándalos de corrupción de Richard Nixon han inspirado a una larga lista de historias en la pantalla grande. Quizás el más famoso y mejor logrado sea “Todos los hombres del presidente”, el gran clásico de Alan J. Pakula de 1976, que reflejó el papel que jugó el periódico The Washington Post en este oscuro periodo.

El mundo vivió muchos años con la incógnita sobre la identidad de “Garganta profunda”. Pero fue en 2005 cuando la revista Vanity Fair le puso rostro a esta misteriosa figura. El informante se trataba de Mark Felt, director asociado el FBI durante la era de poder de J. Edgar Hoover. Con esta revelación se abría una puerta nueva para explorar el Watergate desde una perspectiva distinta.

Fue así como el cineasta Peter Landesman (“La verdad oculta”) escribió y dirigió la cinta “Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House”, cuya traducción literal al español “El hombre que derrumbó la Casa Blanca”. En Latinoamérica llega bajo el título de “El Informante”.

El resto de su elenco incluye nombres como Diane Lane, Michael C. Hall, Marton Csokas, Tony Goldwyn, Josh Lucas, Kate Walsh y Eddie Marsan.

“Jigsaw, El Juego Continua” o “El Juego del Miedo 8”, es la octava entrega de la exitosa saga de terror “Saw”. La película, escrita y dirigida por Peter y Michael Spierig narra cómo aparecen una serie de cuerpos sin vida que hacen sospechar a la policía que alguien está llevando a cabo asesinatos con el mismo patrón que John Kramer, el criminal conocido como Jigsaw, que lleva muerto hace diez años. ¿Cómo puede ser posible? ¿Acaso hay un aprendiz que ha tomado el relevo de Jigsaw? ¿O será alguien infiltrado en la propia investigación del caso?

Con Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie y Hannah Emily Anderson encabezando el elenco, llega la octava película de la saga de terror Saw, creada por James Wan. Un nuevo Jigsaw atrapará a cinco personas y las enfrentará en una serie de juegos sangrientos como castigo por sus delitos. Mientras tanto, científicos forenses tratan de encontrar y capturar al asesino, con la sospecha de que alguien del equipo puede ser el responsable.

Tras la finalización de la franquicia de “El Juego del Miedo”, la compañía productora Lionsgate optó por esperar a que surgiera una historia que valiera la pena para resucitar la serie. Fueron los escritores Josh Stolberg y Peter Goldfinger, que habían pasado dos años buscando la oportunidad de escribir una nueva entrega, quienes concibieron la trama de “Jigsaw: El Juego Continúa”.

Es que tras su muerte, John Kramer dejó un legado para que se sigan predicando sus retorcidas y macabras enseñanzas para que personas elegidas por sus delitos se debatan entre la vida y la muerte. Así, Jigsaw regresa luego de diez años y continúa con el juego. Mientras tanto, la policía investiga una serie de muertes sangrientas y llega a la conclusión de que todas las víctimas tienen algo en común: la forma de morir.

Todo apunta a que el responsable de los asesinatos es Jigsaw, algo imposible ya que murió una década atrás. Así, los investigadores sospechan que en realidad Jigsaw sigue vivo o hay un sucesor, que inclusive puede ser alguien del propio equipo forense.

La saga de terror Saw fue creada por James Wan. Enmarcada en un subgénero del terror denominado “torture porn”, ha recaudado cerca de 900 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. El compositor Charlie Clouser, responsable de la música, ha descripto a esta nueva película como una “reinvención” de la franquicia. Así, luego de siete años desde la última entrega y 13 desde que se estrenó la original, una producción que costó poco más de un millón de dólares, se presentará la octava película de la saga.

“Norman”, comedia dramática con Richard Gere, que interpreta a un “hombre de negocios” que se hace pasar por quien no es y que emplea todo tipo de tretas y mentiras para agasajar a los poderosos y sacar ventaja.

Norman Oppenheimer (Richard Gere) es un hombre de negocios de poca monta. Un charlatán que pulula por Manhattan buscando conexiones con las altas esferas. Un día entabla amistad con un joven político, candidato a Primer Ministro israelí. Tres años más tarde, cuando este se convierte en un líder mundial influyente, la vida de Norman cambia dramáticamente. Para bien. Y para mal…

Gere, uno de los últimos galanes clásicos que ha dado el cine estadounidense, cambia radicalmente de imagen en “Norman”, la nueva película del cineasta israelí Joseph Cedar, en la que da vida a un embaucador sin ego ni fortuna que trata de abrirse camino en los laberintos del poder. Alejado de la fama y los focos de atención de Hollywood, el protagonista de “Pretty Woman” decidió regresar con este particular papel.

El film presenta un reparto muy sólido liderado por Gere y en el que también aparecen Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg, Steve Buscemi, Hank Azaria y Lior Ashkenazi. El actor aseguró que Norman no “está interesado” en ser una ballena o un tiburón, es decir, una persona importante o poderosa, sino que lo que pretende es estar “asociado” o “pertenecer” a los círculos de decisión sin estar totalmente incrustado en ellos. “Una de las cosas más interesantes que hicimos en esta película es poner a Norman en situaciones en las que otro tipo de personaje quizá se habría abierto paso a codazos hasta el centro (del poder), pero él no quiere”, señaló el intérprete.

“Volver a Empezar”, comedia dramática romántica, protagonizada por Isabelle Huppert y dirigido por Bavo Defurne. Cuenta la historia de Laura (Isabelle Huppert), una cantante de Eurovisión caída en el olvido, que trabaja en una fábrica de patés y se enamorará de Jean, un joven aspirante a boxeador (Kévin Azaïs). Juntos intentarán organizar el regreso de ella a escena, pero el amor que se tienen quizás no sea suficiente para llevar a cabo su gran come back.

Esta mezcla de drama, comedia romántica y musical, tuvo su debut en una proyección especial durante el Festival de Toronto 2016. Fue escrita y dirigida por Bavo Defurne, un joven director que tras dirigir ocho cortometrajes de gran repercusión debutó en el largometraje con North Sea Texas (Sur le chemin des dunes), en 2011. Es su segundo largometraje, protagonizado por la gran Isabelle Huppert junto a un joven talento en ascenso del cine francés llamado Kévin Azaïs.

El film tuvo un extenso recorrido por festivales internacionales como Toronto, Londres, Río de Janeiro, Gante (Bélgica), Florencia, Cinémania (Canadá), Rendez-Vous con el Cine Francés en París, Estambul, y el Festival de Cine Francófono de Viena.

La reconocida y talentosa actriz francesa Isabelle Huppert es la protagonista de esta producción belga. Intérprete fetiche de Claude Chabrol (“No Va Más”, “Gracias por el Chocolate”, “Madame Bovary”, “La Celebracion”) y protagonista de “La Profesora de Piano” de Michael Haneke, Huppert estuvo nominada al Premio Oscar, y gano el Globo de Oro y el Premio Cesar, por su papel en la película “Elle, Abuso y Seduccion”, de Paul Verhoeven.