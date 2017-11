Estrenos de Cine de la Semana

“La Liga de la Justicia”, la unión en la pantalla grande de los principales personajes de DC Comics, Batman, Superman, Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y Cyborg, es el súper estreno destacado de la semana que llega en múltiples horarios y en los formatos de 2D, 3D y 4D. Ademas llegan la italiana “A La Guerra Con Amor”, la sueca “The Square” y la alemana “Bienvenidos a Alemania”.

“La Liga de la Justicia”, plantea la reunión en la pantalla grande de los principales personajes de DC Comics. Batman, Superman, Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y Cyborg combatirán juntos al mal en esta unión especial para el cine, luego de que fueran estrenadas “Hombre de Acero”, “Batman vs. Superman”, “Escuadrón Suicida” y “Mujer Maravilla”, todas películas de este universo cinematográfico.

Con un reparto de lujo encabezado por Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher, Ezra Miller y Henry Cavill. Y junto a ellos Amy Adams, Robin Wright, Amber Heard, Ezra Miller, Diane Lane, Billy Crudup, Jeremy Irons, Ciaran Hinds, Jesse Eisenberg u J.K. Simmons.

El director fue Zack Snyder (“300”, “El Hombre de Acero”, “Batman vs. Superman”, “Whatchmen”, “El Amanecer de los Muertos”) pero se retiró de la película antes de terminarla debido a una tragedia familiar, lo que hizo que lo reemplazara Joss Whedon, quien se encargó de hacer algunas tomas nuevamente.

Motivado por su renovada fe en la humanidad e inspirado por el acto abnegado de Superman, Bruce Wayne une fuerzas con su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentar a un enemigo más amenazador. Batman y Mujer Maravilla trabajarán juntos para encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos para dar batalla a esta nueva amenaza. Sin embargo y pese a la formación de esta liga de héroes inédita de Batman, Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg y Flash, puede que ya sea demasiado tarde para salvar al planeta de un ataque de proporciones catastróficas.

Debido al cambio de directores y la grabación de nuevo de algunas escenas, el precio de la producción de ascendió a casi 300 millones de dólares. Mientras tanto, hubo que tapar el bigote de Henry Cavill de manera digital (por su rol en “Misión Imposible 6”), algo que ha contribuido a que cueste aún más la película.

El guion de “Liga de la Justicia” fue escrito por Chris Terrio y Joss Whedon a partir de la historia creada por Terri y Snyder; con base en personajes de DC Entertainment y Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Los productores de la película son Charles Roven, Deborah Snyder, Jon Berg y Geoff Johns. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Jim Rowe, Wesley Coller, Curtis Kanemoto, Chris Terrio y Ben Affleck.

La estrategia es arriesgada. Ante el éxito de las películas de Marvel (la otra gran franquicia de filmes basados en comics) DC Comics y Warner Brothers buscan la forma de equipararle y no quedarse atrás en una industria que mueve millones de dólares. Es que el MCU (Universo Cinematográfico Marvel) ya cuenta con 17 películas; entre ellas “Iron Man”, “Capitán América”, “Thor” y “Vengadores”, entre otras; en las cuales construyo una gran historia en conjunto, con la inclusión paulatina de personajes, que han convertido esta saga en un inmenso universo compartido, que se inició el año 2008 con el estreno de Iron Man.

Esa es la intención de los productores de los estudios Warners Brothers, la de crear un universo compartido con cada uno de sus superheróes.

Batman: El vigilante de Ciudad Gótica interpretado por Ben Affleck será el encargado de juntar a este equipo con capacidades especiales, para luchar juntos contra el poderoso villano Steppenwolf. Será su segunda aparición en este universo, tras Batman VS Superman.

Mujer Maravilla: Tras el éxito que tuvo su película en solitario, Gal Gadot vuelve a ponerse el traje de la Princesa Diana, esta vez para ayudar a Batman a reunir a la liga. Súper fuerza, inmortalidad y un factor de curación impresionante son parte de sus poderes.

Flash: El personaje más rápido del universo DC hace su introducción en los pies de Ezra Miller. Velocidad sobre humana y la capacidad de viajar en el tiempo, son parte de los poderes del popular superhéroe que pondrá la cuota de humor en esta historia. Existen planes para llevar su película en solitario a la gran pantalla, pero aún no existe nada concreto.

Cyborg: Tal vez el personaje menos conocido de este equipo, será interpretado por Ray Fisher. Victor Stone es un estudiante y destacado deportista que un día, tras un experimento en el laboratorio de su padre, sufre un accidente y queda convertido en un cíborg: un ser mitad humano mitad robot con la capacidad de transformar su cuerpo en un poderoso y tecnológico armamento.

Aquaman: Si hay actores hechos para su papel, uno de ellos sería Jason Momoa. El actor que dio vida a “Khal Drogo” en “Game of Thrones”, interpretará al rey de los siete mares, quien posee habilidades como súper fuerza y resistencia, además de controlar la vida marina. La película en solitario de este personaje llegará en diciembre del próximo año.

Finalmente, la participación de Superman es una de las grandes inquietudes que surgen en el film, ya que se espera que aparezca al final de la historia.

“A La Guerra Con Amor”: El cómico Pierfrancesco Diliberto, conocido en Italia como Pif, escribe, dirige y protagoniza esta historia de amor ambientada en los días de la II Guerra Mundial, mas específicamente en la llegada de los americanos a Sicilia durante esa Guerra. El personaje principal de la película, Arturo, tendrá que enlistarse en el ejército de Estados Unidos si quiere ganarse el corazón de su amada Flora.

Pierfrancesco Diliberto, conocido en Italia como Pif, es un cómico muy popular en su país que triunfó en su debut en el cine con “La Mafia Uccide Solo D’estate” (Mejor Comedia del Año en los European Film Award), era una historia romántica en la Sicilia de entre 1970 y 1990, cuando la mafia operaba más a gusto. Tanto éxito tuvo que el argumento ha servido para hacer una serie de televisión y, sobre todo, para animar al artista a lanzarse a su segundo largometraje.

El film comparte algunos de los elementos de su ópera prima, un contexto histórico convulso y real (la Segunda Guerra Mundial y la ‘conquista’ de Sicilia), una tierna historia de amor entre dos jóvenes (que tienen los mismos nombres que los de aquella película) y un escenario que conoce muy bien: Sicilia.

La película está ambientada en julio de 1943 cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Sicilia. Arturo ama a Flora, la sobrina del dueño de un restaurante situado en Nueva York, pero ella está prometida en matrimonio a un jefe de la mafia, mano derecha de Lucky Luciano. La única forma que hay para casarse con ella es pedirle la mano al padre de la chica que vive en Sicilia, que en esos momentos está bajo el yugo de las tropas nazis. En un acto desesperado decide alistarse y unirse a la fuerza aliada para buscar al padre y conseguir la mano de su amor, pero por el camino tendrá que sortear infinidad de situaciones antes de volver al lado de su amada.

Acompañan a Pif en el elenco, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Maurizio Bologna, Sergio Vespertino, Michele Astori, Marco Martari, Vicent Riorra y Aurora Quattocchi.

“The Square”, drama proveniente de Suecia, nueva película del director de ese país Ruben Östlund, cuestionada ganadora del premio mayor en el último Festival de Cannes. El elenco está compuesto por Claes Bang, Elizabeth Moss, Dominic West, Terry Notary y Christopher Læssø. Christian, mánager de un museo de arte contemporáneo, se encarga de una exhibición titulada “The Square” en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Cuando contrata a una agencia de relaciones públicas para difundir el evento, la publicidad produce malestar en el público.

Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a sus dos hijos. Conservador valorado de un museo de arte contemporáneo, también forma parte de esas personas que conducen un coche eléctrico y respaldan las grandes causas humanitarias. Está preparando su próxima exposición, titulada The Square, en torno a una instalación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. Pero en ocasiones es difícil vivir en virtud de sus valores: cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar… En el mismo momento, la agencia de comunicación del museo lanza una campaña sorprendente para The Square: la reacción es totalmente inesperada y sume a Christian en una crisis existencial.

¿Qué pasa cuándo afloran nuestros prejuicios? En ‘The Square’, Ruben Östlund (“Fuerza mayor”) utiliza el día a día de un museo de arte contemporáneo para mostrar, con humor, las miserias de nuestra sociedad occidental. Una comedia que en lo previo se plantea como grotesca.

La película toma su título del nombre de este proyecto artístico de su director que exhibieron por primera vez en otoño de 2014 en el Museo Vandalorum en el sur de Suecia. La exposición ejemplificaba el ideal de consenso que debe gobernar en la sociedad como un todo por el máximo bienestar, que se convirtió́ en una instalación permanente en la plaza central de la ciudad de Värnamo. Cualquiera que estuviese dentro del “The Square” (“El Cuadrado”) de luz led instalado en la plaza, se encontraba obligado a actuar y reaccionar si alguien necesitaba ayuda.

“Bienvenido a Alemania”, comedia dramática alemana, dirigida por Simon Verhoeven, con Senta Berger como protagonista. Una familia acomodada de Munich acoge a Diallo, un refugiado nigeriano que pronto se gana el cariño de la familia. Sin embargo, la familia se ve puesta a prueba cuando tienen que enfrentarse al racismo, la burocracia y las sospechas.

“Bienvenidos a Alemania”, supone la quinta película de Simon Verhoeven, quien sigue los pasos de su padre Michael Verhoeven como actor, guionista y director. Además, para el joven realizador alemán, esta comedia que se mete de lleno en el delicado tema de los refugiados, la discriminación y el racismo, le permite dirigir por primera vez a su madre, la actriz y productora austríaca, Senta Berger.

Los Hartmann son una familia alemana, en apariencia, normal: Angelika, una maestra recientemente jubilada, decide dar asilo a un refugiado en su casa de Munich muy a pesar de su renuente marido, Richard. La llegada de Diallo, un joven nigeriano, será el disparador de una serie de eventos que no solo alterarán la vida de los Hartmann sino también de la ciudad entera. Estos acontecimientos pondrán a prueba la dinámica familiar así como la adaptación al país por parte de Diallo. Pero, a pesar del caos, prevalecerá la esperanza de que la familia – y toda Alemania – recupere la estabilidad, la confianza en sí misma y la paz

Además de centrarse en la trágica situación que vive Diallo -ya que ha tenido que huir de su país por motivos políticos y religiosos- y en la intranquilidad que supone no saber si le concederán asilo político en Munich, “Bienvenidos a Alemania” presenta los elementos clásicos de los filmes sobre familias, aparentemente, normales hasta que todo estalla.