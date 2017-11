Estrenos de Cine de la Semana

Siete variadas propuestas se suman a la cartelera de cine de la ciudad. “Suburbicon”, dirigida por George Clooney, con guion de los hermanos Coen, y protagonizada por Matt Damon; y “Desaparecido”, thriller de acción con Halle Berry, son los títulos destacados. Además estrenan, el drama biográfico “Victoria y Abdul”; la comedia argentina “Soy tu Karma”; la película animada turca “Bad Cat”; la comedia francesa “La Comunidad de los Corazones Rotos” y el documental “Marea Humana”.

“Suburbicon”, comedia policial y de suspenso, basada en hechos reales, dirigida por George Clooney, con guion de los hermanos Joel y Ethan Coen, y con los protagónicos de Matt Damon y Julianne Moore. La historia está ambientada en 1959. La familia Lodge lleva una vida tranquila y próspera en una comunidad situada a las afueras: casas baratas, todo bien cuidado y un ambiente de lo más apacible. Pero semejante utopía se viene abajo cuando la mujer de Gardner Lodge (Matt Damon) es asesinada. La tía Margaret (Julianne Moore) empieza a vivir con él y su hijo y, desde ese momento, Gardner conocerá un mundo que hasta entonces permanecía oculto para él; uno lleno de violencia, engaños y traiciones.

Clooney se lanzó a dirigir su sexta película después de “Confesiones de una mente peligrosa”, “Buenas Noches, y Buena Suerte”, “Jugando Sucio”, “Secretos de Estado”, y “Operación Monumento”, en este caso protagonizada por su buen amigo y colega Matt Damon. El elenco también incluye a Julianne Moore y a Oscar Isaac (Star Wars: El Despertar de la Fuerza). Al principio, la idea era que los hermanos Joel y Ethan Coen, dirigieran el film y que Clooney la protagonizara, pero este los convenció para que lo dejaran ponerse detrás de cámara. Es así que los Coen hicieron el guión, que está inspirado parcialmente en los sucesos de 1957 en Levittown, Pennsylvania, donde la población blanca estalló de furia ante el arribo de una familia negra. Las imágenes de la furia blanca recuerdan los sucesos recientes de Charlottesville, Virginia.

Puñetazos, incendios y situaciones extravagantes propias de los guiones de los Coen es lo que promete el film, que Clooney estrenó en la 74ta edición del Festival de Cine de Venecia. La historia toma una narración sobre divisiones raciales inspirada -de manera negativa- en la campaña presidencial de Donald Trump. “Durante la campaña escuché muchos discursos sobre construcción de muros y culpar a las minorías de todos los males”, dijo Clooney.

El actor y su socio productor Grant Heslov se pusieron a pensar en otros momentos de la historia estadounidense caracterizados por el ascenso de las fuerzas divisionistas. Recordaron los sucesos de 1957 en Levittown, Pennsylvania, una población suburbana modelo cuyos habitantes blancos estallaron ante el arribo de una familia negra. Unieron esa idea a un guión no producido de Joel y Ethan Coen sobre un barrio similar donde un crimen toma un rumbo horrible y a la vez absurdo. Las escenas de furia blanca en la película recuerdan las manifestaciones en Charlottesville, Virginia.

“Desaparecido”, thriller de acción, suspenso e intriga, donde la actriz Halle Berry vuelve a interpretar a una heroína de carne y hueso como sucedió en “The Call” (Llamada Mortal). Karla Dyson es una madre separada que trabaja como mesera, mientras atraviesa una batalla legal por la custodia de su hijo Frankie. El pequeño llega a su trabajo para compartir un día con su madre, quien lo lleva a un gran parque del que desaparece en un abrir y cerrar de ojos.

Nueva Orleans fue el escenario de este largometraje que se encuadra en el subgénero de secuestros. La película inicia en el momento de la desaparición de su hijo, cuando ella logra ver quién se lo ha llevado e inicia una persecución por recuperarlo por sus propios medios, sin esperar a que la policía actúe.

Dirigida por Luis Pietro, el director madrileño que ganó reputación en Italia en 2007 con su película “Ho voglia di te”, aunque ha tenido un mayor desempeño en series de televisión, en especial durante los últimos años en Estados Unidos. Prieto, además filma en Puerto Rico la serie de televisión “The Oath” para Crackle, la red de vídeo administrada por Sony Pictures Entertainment.

El productor Lorenzo di Bonaventura le comunicó a Halle Berry, su protagonista que había dos formas de hacer escenas básicas de “Desaparecido”. Una era usando la pantalla verde en el escenario; la segunda era conduciendo. Y así lo hizo Halle, finalmente fue ella quien hizo la mayoría de escenas de acrobacias de la película.

Di Bonaventura recibió el guion de ocho años antes de iniciar el rodaje de la película en Nueva Orleans donde fue rodada, y por primera vez fue cerrado el Bridge City para un rodaje. Se filmó de sábado a miércoles, durante 20 días y el trabajo se dividió de tal forma que una parte del equipo se ocupaba de la edición de escenas de riesgo bajo la dirección de Steve Ritzi. La otra parte del equipo se enfocó en las escenas planas.

Halle Berry rodó esta película en el descanso entre la primera y segunda temporada de la serie Extant (2014). La actriz, ganadora de un Oscar por “Monster’s Ball” interpreta en un nuevo thriller a una madre coraje que, después de sufrir el secuestro de su hijo, se encarga personalmente de acudir a su rescate.

Aunque en principio podría parecer una mera película de acción y suspenso perfecta para la temporada estival, lo cierto es que el nuevo filme tuvo gran impacto emocional y anímico en su protagonista por culpa de una trama que, como ella misma confiesa, le ha llevado a tener que experimentar, en la ficción, la que considera su peor pesadilla.

“Victoria y Abdul”, drama histórico biográfico, basado en hechos reales, sobre la inesperada amistad entre la Reina Victoria y Abdul Karim, un joven enviado desde la India para ayudar en los servicios del 50 Aniversario del mandato de la reina. Dirigida por Stephen Frears y protagonizada por la talentosa y reconocida actriz británica Judi Dench, quien vuelve a interpretar a la Reina, y el actor hindú Ali Fazal.

Gran Bretaña, 1887. Con motivo de la celebración de los 50 años de reinado de la reina Victoria (Judi Dench), Abdul Karim (Ali Fazal) viaja desde la India a la corte británica para participar de las celebraciones. En apenas unos meses el joven indio y musulmán se convertirá en uno de los personajes más influyentes en la vida de Victoria. Entre ambos se forjará una estrecha amistad que será muy mal vista dentro de la Casa Real debido al cambio de mentalidad que comienza a registrarse en la reina. Karim será nombrado secretario de la India, cargo que ejerció durante los últimos 15 años de vida de la monarca.

Judi Dench vuelve a ser la monarca que interpretó magistralmente en “Mrs. Brown”, de John Madden. La película de 1997 narraba la amistad de la reina Victoria con el sirviente escocés John Brown tras la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, en 1861.

“Victoria & Abdul” transcurre unos 15 años más tarde y se centra en otra relación poco convencional de la soberana más longeva de esa monarquía, una amistad de la que nada se sabía hasta que los diarios de Karim salieron a la luz en 2010.

Stephen Frears responsable de grandes producciones, como “Amistades peligrosas”, “Alta Fidelidad”, “La Reina”, “Philomena”, “Florence Foster Jenkins”, “Negocios Ocultos”, “El Secreto de Mary Reilly” y “Doble o Nada” entre muchas otras, así como en una veintena de producciones televisivas. Esta vez el director británico regresa al territorio real y encara esta relación inusual de la reina, a partir de la adaptación de la novela homónima del escritor indio Shrabani Basu.

El eje de la película gira sobre cómo la amistad puede cambiar la vida de una persona. El filme está visualmente enmarcado en locaciones ubicadas en varias residencias reales y con vestuario históricamente preciso al detalle.

“Soy tu Karma”, comedia de enredos de producción nacional, con la actriz colombiana Ana María Orozco, el español Willy Toledo y los argentinos Florencia Peña, Liz Solari, Boy Olmi, Silvia Perez, Leonora Balcarce, Luisa Kuliok, Gino Renni, Ariel Nuñez y Emilio Disi.

El filme generado por la productora Del Toro Films y con guión de Gustavo Cornillon, es dirigido por un misterioso y enigmático WHO, quien es un director de publicidad que desarrolló proyectos en varios países de África, Europa, Asia y América.

Con excéntricos personajes, la historia se centra en Darío quien despierta un día en su cama al lado de Renata, a quien no conoce de nada. Él empieza a sospechar que se trata de una broma de sus amigos o de una estafa, pero Renata tiene una explicación: Darío es una existencia anterior de ella misma.

WHO no es sólo una persona tras un alter ego, sino que es un colectivo de realizadores que no se dan a conocer en los medios y se promocionan como más que un director y como una “marca”.

En una sesión espiritista en el año 2068 ella revisa sus vidas pasadas para saber por qué no puede quedar embarazada, y misteriosamente entra en la vida de Darío en el presente. Para desesperación del pobre Darío, comienzan a aparecer otras existencias previas, cada una más disparatada que la otra: Margarita, una religiosa con raptos eróticos, y Vaccaro, un pirómano con problemas de sociabilidad. También se suma a esta historia Nuria, la médium que está dirigiendo la sesión de Renata en el futuro. A él le resulta muy delirante todo y sólo quiere echarlos de la casa, ya que está por llegar su nueva familia: Melisa, su prometida, y Ricardo y Teresa, sus futuros suegros. Esta comedia de enredos está protagonizada por el actor español Willy Toledo, que ya mostró sus credenciales en “Un crimen ferpecto”, de Alex de la Iglesia. También se suman la actriz colombiana Ana María Orozco, muy popular en la argentina por la serie “Betty la Fea”, y Florencia Peña, que regresa a la pantalla grande tras una larga ausencia. En la historia, ellos interpretan a Darío, quien no entiende lo que está pasando, a Renata que trata de explicarlo todo pero sin tener mucho éxito, y a Nuria, quien al parecer la tiene más clara, pero no puede solucionar absolutamente nada de lo que está pasando. A esta triada de protagonistas, los acompañan excéntricos personajes como una monja con arrebatos sensuales (Liz Solari), un hombre con lenguaje extraño (Ariel Núñez), la novia (Leonora Balcarce), los suegros (Boy Olmi y Silvia Pérez), la ex (Agatha Fresco), la vecina (Luisa Kuliok), los guardias de seguridad (Juan Manuel Castiglione y Gino Renni) y un intruso más (Emilio Disi).

“Bad Cat”, película turca de animación, basada en el cómic homónimo, creado por Bülent Üstün. La cinta fue dirigida por Mehmet Kurtuluş and Ayşe Ünal y realizada por el estudio de animación Anima Istambul.

Igual que los animales que habitan en las calles, Shero y sus amigos se divierten en un barrio notoriamente de mala calidad en Estambul: salen con chicas, se alimentan y consumen excesivo alcohol de vez en cuando. Pero un día corriente sus caminos se cruzan con los seres humanos, y las cosas se ponen un poco hilarantes e inesperadas.

La película fue presentada, fuera de concurso, en el Festival de Annecy y en España, fue presentada en el 49º Festival de Cine de Sitges, y en el 26º Festival de Cine Fantástico de Málaga.

“La Comunidad de los Corazones Rotos”, comedia dramática escrita y dirigida por Samuel Benchetrit. Isabelle Huppert lidera el reparto coral de esta comedia en la que el ascensor averiado de una vivienda pública será el desencadenante de una serie de encuentros improbables en los que se revelarán anhelos, deseos y aspiraciones.

Determinados encuentros improbables traen ternura, risas y compasión a un mundo de alienación urbana en esta tragicomedia con tintes mágicos es la adaptación cinematográfica de la novela “Crónicas del Asfalto” (2005). Sus protagonistas son Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Michael Pitt, Valeria Bruni Tedeschi, Jules Benchetrit, Tassadit Mandi.

John McKenzie, un astronauta americano al final de su viaje, cae sobre la azotea de un edificio de los suburbios de París. Allí le recoge la señora Hamida, una mujer que lo acoge en su casa mientras intenta que la NASA lo encuentre. Dos plantas más abajo, una actriz en crisis se acaba de mudar, despertando la curiosidad de un niño que casi siempre está solo. En la primera planta, un aspirante a fotógrafo sueña con encontrar el amor. Conocerá a una frágil enfermera, que podría obrar el milagro.

Actor, guionista y director, Samuel Brencherit (“Chez Gino”) se pone detrás de las cámaras para contar tres encuentros improbables en “La Comunidad de los Corazones Rotos”, cinta entre la comedia y el drama donde un edificio del extrarradio parisino en el que el ascensor se ha averiado será el escenario de todo tipo de absurdas situaciones protagonizadas por un astronauta en tierra extranjera, una actriz en decadencia o una enfermera de noche. A través de estos personajes, poco habituales en el cine ambientado en suburbios de una gran ciudad, Brencherit adapta con altas dosis de ironía sus propios relatos cortos y compone una historia sobre la soledad, la solidaridad, el aislamiento o lo que significa ser extranjero.

“Marea Humana”, película del género documental, coproducción entre Alemania y Estados Unidos, dirigido por artista chino Ai Weiwei, que trata sobre la crisis de los refugiados en todo el mundo.

Más de 65 millones de personas en todo el mundo han sido obligadas a salir de sus hogares para escapar del hambre, el cambio climático y la guerra en el mayor desplazamiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. MAREA HUMANA, un viaje épico de la película conducido por el artista renombrado internacional Ai Weiwei, da una expresión visual de gran alcance a esta migración humana masiva. El documental esclarece tanto la escalofriante escala de la crisis de refugiados como su impacto humano profundamente personal.

Dirigido por el cineasta, artista y activista de prestigio, Ai Weiwei. Junto a Chin-chin Yap y Heino Deckert producen esta historia en la que se cuenta la crisis mundial de los refugiados gracias a imágenes y entrevistas recogidas en 22 países. Andy Cohen de AC Films, Jeff Skoll y Diane Weyermann, de Participant Media, son los profuctores ejecutivos.