Ex combatientes de Malvinas: “El no corrimiento del feriado nos conforma un poco”

30 enero 2017 / 8:38

Tras la polémica generada por la presentación del calendario de feriados 2017, el gobierno dio marcha atrás a la primer publicación en la cual fechas como el 20 de junio o el 2 de abril dejaban de ser inamovibles en tren de evitar los feriados puentes.

Ruben Rada, representante de Combatientes de Malvinas de Rosario, habló en el programa En Acción y manifestó que “habría que haberlo pasado directamente por el Congreso y creo que no iba a salir, pero nuestra preocupación viene generada ya desde hace tiempo atrás, pero bueno esto que no se toque los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y sumado también al 20 de junio ya nos conforma un poco la inquietud que tenemos los ex combatientes de Malvinas con el tema de la soberanía”.