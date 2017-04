Excarcelación y salidas transitorias: Qué dice la ley y cómo se aplica

13 abril 2017 / 17:01

Carlos Carbone, presidente de la Cámara de Jueces Penales de Rosario, habló con el programa Nunca es Tarde sobre los criterios de excarcelación de presidiarios.

“Hay una ley nacional que se aplica a todas las provincias que regula la ejecución de penas. Entonces la hipótesis es que la persona no cumpla toda la pena encerrado sino que se vaya adaptando a la sociedad mientras cumple la pena. Hay un régimen progresivo y la primera salida transitoria se puede dar a la mitad de la condena”, detalló.

Carbone amplió que “en un principio las salidas son con acompañamiento, mientras tanto el penado debe ser evaluado por organismos internos, que luego dictaminan si está en condiciones de salir por su propia cuenta”.

Consultado por la reincidencia en delitos, Carbone contó que “la ejecución de penas estás supervisado por un juez, pero después son procesos del sistema penal provincial”.

En relación al caso de Micaela García, detalló: “No todos los delitos son iguales en cuanto al sujeto que los cumple. En el caso de Micaela, que su agresor cometía abusos sexuales, es algo específico. En ese caso, considero que no hay dentro de lo que es la rehabilitación un programa psico-psiquiátrico que trate de rehabilitarlo para el día que vuelva a insertarse en la comunidad. No se aprovecha el encierro para tratar esas problemáticas específicas”.

Sobre el final de la charla con Carlos Bermejo, Carbone resumió: “Lo primero que hay que hacer es analizar la ley que tenemos. Si la sociedad a través de sus representantes, consideran que esas leyes no corresponden a las demandas sociales, hay que cambiar las leyes. En definitiva lo que pasa ahora es que la ley responde a parámetros, pero deja un sector ciego que hace que se deposite una confianza total en el penado, entonces muchos presos que salen con salidas transitorias no regresa, y algunos tienen encima delitos muy graves. Ocurre que la ley no distingue de manera absoluta qué delito tiene esa persona y ahí entiendo que el sentido común debe primar, aunque muchas veces es el menos común de los sentidos. Hay que ver cada caso particular”.

“Las leyes más o menos responden a los estándares mínimos. Sin perjuicio de eso, las sociedades demandan mayores respuestas. Lo que tenemos que hacer al aplicar la ley es tener miradas amplias, y tener en cuenta tanto la dignidad del penado como la protección de la sociedad”, concluyó Carbone.