Fernández: “Desde que volvió la democracia se dejó de invertir en las Fuerzas Armadas”

23 noviembre 2017 / 16:58

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández dio su opinión sobre lo ocurrido con el ARA San Juan y como son las políticas dentro de la Armada. Sostuvo que desde que volvió la democracia, la Argentina tenía muchos problemas económicos y se dejó de invertir en el sector de las Fuerzas Armadas. Esto se debe a que en nuestro país no tiene mucho sentido porque no hay conflictos.

Fernández admitió estar lejos de ser un especialista en el tema militar, pero aseguró que esto “es un hecho trágico”. Además se preguntó “para que se hacen estos ejercicios si el material no está en condiciones optimas” expresó y agregó que los responsables de las fuerzas tienen que responder.

“Nosotros damos por hecho que tuvo una falla de mantenimiento y que eso determinó en una explosión en el submarino, pero hasta acá es algo que no es una información exacta” dijo el ex jefe de gabinete.