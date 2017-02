Fernández Meijide: “Esto demuestra la protección que tenía Milani durante el kirchnerismo”

17 febrero 2017 / 17:31

La ex dirigente de la Alianza e histórica activista por los derechos humanos, Graciela Fernández Meijide, habló en el programa Nunca Es Tarde a raíz de la detención del ex jefe del ejército Cesar Milani, tras declarar en una causa vinculada a crímenes contra los Derechos Humanos.

Fernández Meijide, reflexiono al respecto que esta situación la “obligó a pensar en dos niveles muy estrechamente ligados, una es que las acusaciones que existen hoy en contra del accionar de Milani no son distintas de las que había hace un año o hace dos. Entonces uno se puede preguntar porque ahora si se lo investiga y se lo procesa y antes no. Ahí entra el otro tema que es la dependencia irregular de la justicia con respecto al poder ejecutivo. Yo no digo que la justicia sea culpable, pero había fuertes sospechas como para que se lo investigue, pero Milani tenía una protección durante el kirchnerismo, que no tenían otros militares que estaban en la misma circunstancia. Esto no habla bien de la justicia ni del sistema de independencia de poderes”.