Fiesta electrónica Arroyo Seco: “Hubo por lo menos cuatro casos más de deshidratación leve”

2 de Enero de 2016 / 9:30

Alicia Cadierno directora del Instituto Médico Legal, habló en el programa Primera Edición, y se refirió al caso de la joven que falleció tras consumir drogas sintéticas en una fiesta electrónica en Arroyo Seco e incluso manifestó su sorpresa al tener un solo caso como este, debido a las altas temperaturas que se registraron en la noche del sábado, ya que cuando una persona se deshidrata, la droga se concentra más en la sangre.

“Es raro que no hayan surgido más complicaciones en una fiesta donde existen miles de jóvenes porque tengo entendido que había entre 3 mil y 4 mil personas y con la temperatura ambiente que hacia, es muy difícil mantener una logística para evitar complicaciones como esta, por lo cual me extraña que no hayan sufrido más complicaciones” manifestó Cadierno quien a su vez aseguró tener conocimiento de por lo menos 4 casos más pero con consecuencias mucho más leves.