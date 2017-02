Flavio Mendoza: “Hacer un espectáculo no significa acumular nombres de mediáticos”

16 febrero 2017 / 19:20

El bailarín, coreógrafo y director artístico argentino Flavio Mendoza habló en el programa Nunca Es Tarde y repasó detalles de su carrera artística que lo encuentra hoy siendo la figura del verano, ganador del premio de oro en Carlos Paz con su espectáculo, “Mahatma, alma grande”.

“Creo que arriesgarse me ha ayudado mucho, hay que animarse un poco romper un poco con los esquemas estipulados” expresó el artista quien agregó además que “hacer un espectáculo no es una acumulación de nombres mediáticos o famosos. Hacer un espectáculo es hacerlo bien para que a gente lo pueda ir a ver y disfrutar. Los espectáculos que yo hago funcionan en cualquier lugar, no se arman para una temporada veraniega”.