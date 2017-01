Video: Fue devuelto a su hábitat el “Carao” que apareció en el centro de Rosario

20 enero 2017 / 9:45

Una vecina de Catamarca al 1400 fue sorprendida en su hogar el pasado viernes con la presencia de un Carao, ave autóctona de características similares a la cigüeña pero de color oscuro que suele habitar en algunos lugares de la isla.

Maria Esther Linaro, creadora de “Mundo Aparte”, un espacio dedicado a la Recuperación y Rehabilitación de diferentes especies de Flora y Fauna en Peligro, en la zona noroeste de Rosario habló en el programa Primera Edición y relató como se dio esta situación.

“Ojalá uno pudiera tener un poco más de poder en ese sentido porque no hay nadie que se dedique a poder socorrer a este tipo de animales. Nosotros estamos mal educados y no conocemos nuestra fauna y no le damos valor. En calle Catamarca al 1400 nos encontramos con un Carao que es una especie de cigueña de color oscuro, amarronado como el río y se ve que ha venido en busca de alimentos ante la crecida del río, no ha podido regresar a la isla y por algún golpe ha quedado varado en la ciudad” relató Linaro, quien agregó que en este tipo de casos “hay que hacer todo rápido y en silencio porque cuando se trata de animales silvestres que se encuentran golpeados, hay que devolverlos rápidamente a un hábitat que puedan reconocer porque la situación de stress en la que se encuentran los puede llevar a morir de un ataque al corazón”.