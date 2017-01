Garibay: “Lo de la provincia de Córdoba no ha tenido causa en las inundaciones en Santa Fe”

20 enero 2017 / 11:35

El Ministro de Infraestructura y Transporte Jose Leon Garibay habló en el programa En Acción y afirmó que ayer en la reunión sostenida con referentes de nación se les ha solicitado dinero para poder ejecutar “aquellos proyectos que tienen necesidad de ejecución rápida”.

Con respecto a las obras realizadas en Córdoba que según dichos del funcionario destituido de la cartera, Roberto Porta eran causantes de la cantidad de agua que se acumuló en Santa Fe, Garibay declaró que “toda la problemática de la inundación que tuvimos en 20 días pudo haber tenido alguna afectación desde Córdoba pero no a lo que hace referencia el ex secretario sino a otro canal que pudo enviar algo de agua, sin embargo no es la única causante, son varias cuestiones a tener en cuenta”.