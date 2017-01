Ghilotti: “Antes de tratar un aumento en la tarifa de taxis hay que esperar el estudio de costos”

12 enero 2017 / 8:55

La concejal por el Frente Cambiemos, Renata Ghilotti, habló en el programa Primera Edición y se refirió al pedido de aumento que solicitará el gremio de los taxistas cuando el Concejo vuelva a las actividades.

Ghilotti explicó que lógicamente no han sido notificados oficialmente de este pedido de aumento y que de todos modos la operatividad o no del mismo responde al próximo estudio de costos que aún no se ha realizado. “Posiblemente en la próxima reunión ya tengamos el nuevo estudio de costos realizado por el ente de la movilidad donde estará contemplado seguramente el aumento de combustible y el análisis que se haga del aumento de otros insumos, recién ahí el tema pasa al Concejo y nos sentaremos a hablarlo”.

La concejala por Unión Pro se refirió además al transporte público y expresó que “en el último estudio de costos realizado en Diciembre no hubo una variación significativa, habrá que ver que arroja el próximo”.