Ghilotti: “Hay que discutir un montón de otras cuestiones antes del topless”

06 febrero 2017 / 10:35

Renata Ghilotti, concejala por Unión Pro, habló en el programa En Acción y se refirió al contexto en el cual se enmarca la discusión por la cual un sector de mujeres convoca a un “tetazo” en el Monumento para este miércoles: “Lo que pasó la semana pasada en Necochea abre un debate que tenemos que al menos empezar a rediscutir y poner sobre la mesa las distintas miradas”.

“A mi me parece que primero hay que discutir un montón de otras cuestiones antes de discutir topless si o topless no, eso es llevar la discusión a un lugar menor, lo que si está claro que el código de faltas no esta agiornado a lo que dice la ley provincial y es un código viejo quedando una norma desactualizada” explicó Ghilotti.