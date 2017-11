Gigliani: “Las concesiones deben pasar por el Concejo para su aprobación”

7 Noviembre 2017 / 11:00

La concejala Fernanda Gigliani, dialogó con LT3 y afirmó que las concesiones deben pasar por el concejo municipal para su aprobación, aseguró que el ejecutivo municipal no comparte esto, ya que lo considera un mero acto de administración y no necesita de la aprobación de este órgano.

Comentó que la semana pasada la sesión tuvo su centro en el cuestionamiento de la concesión de los bares de la Costanera Norte, y también se trató el tema de la concesión del ex Munich en el Parque Urquiza, donde Gigliani expresa que esta concesión, que aún no funciona y no fue habilitada, también presenta ciertas irregularidades, entre ellas la incorporación al pliego de un nuevo rubro, como “Salón de Eventos”, el cual afirma que no existe en la nomeclatura de la Municipalidad de Rosario.

La concejala afirmó que hay un conflicto con la firma, y apuntó contra el secretario de gobierno quien dijo que la semana pasada anunció que se llegó a una solución intermedia autorizando a los titulares del establecimiento a realizar seis eventos mensuales, lo cual sería según Gigliani lo interpreta como actividad bailable y asegura que se estaría permitiendo una actividad permanente prácticamente todos los fines de semana.