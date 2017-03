Gigliani sobre el discurso de Mónica Fein: “Me pareció bastante inconsistente”

10 marzo 2017 / 17:15

La concejala Fernanda Gigliani se refirió en el programa Nunca Es Tarde al discurso de la Intendenta Mónica Fein en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. “Me pareció un discurso bastante inconsistente”, destacó.

“En rasgos generales me pareció un discurso bastante inconsistente, con anuncios repetidos”, cuestionó. Y valoró: “Lo que si estábamos esperando es que hable del pedido de endeudamiento, eso me pareció positivo ver el cambio que tuvo la intendenta. Me pareció coherente que esa deuda la iba a terminar de saldar en su propio mandato”.

Por último, dijo que a pesar de reconocer y valorar algunas cuestiones del discurso “a grandes rasgos pareció que era bastante inconsistente”.