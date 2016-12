Giuliano: “No se puede votar un endeudamiento que no se sabe bien para que obras sería”

22 diciembre 2016 / 7:20

El concejal Diego Giuliano habló en el programa Primera Edición a propósito del debate que se realiza en el Concejo de cara a la sesión de mañana donde se tratará el presupuesto 2017 y el endeudamiento solicitado por el oficialismo, y reafirmó que en estas condiciones no acompañará esta votación en forma positiva.

“Es todo un combo, no solo el presupuesto que esta vez no tiene componente de aumento de tasas porque ya el año pasado se aprobó un componente automático, pero el endeudamiento es de un 25 % del presupuesto y es lo que la intendenta quiere disponer para no se sabe bien que cosa, a mi el endeudamiento no me preocupa, pero si son para tapar la deuda vieja y si son gastos que no están bien delimitados, la deuda no me gusta” afirmó Giuliano quien remarcó que “endeudar a la ciudad en esta cifra, en esta moneda, y en este plazo para hacer obras que no son fundamentales, creo que son cosas para discutir de otra forma y hay que llevarlo a marzo.

Por último Giuliano, presidente de la comisión de seguridad del concejo, se refirió a los dichos del ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro quien realizó un balance de su gestión y sobre el mismo afirmó que “hacer un balance positivo me parece una provocación, cuando uno ve tan sesgado cree que hizo bien, eso nubla las futuras acciones”.