Golpearon a una concejala en un intento de robo en Gálvez y Necochea

05 abril 2017 / 9:37

La concejala rosarina Lorena Giménez fue brutalmente golpeada en un intento de asalto. El episodio ocurrió el lunes a plena luz del día en la intersección de Gálvez y Necochea, cuando la edila se dirigía a visitar a un amigo. Un joven de unos 20 años se le acercó en el momento en que estaba en la puerta de un edificio, la atacó a golpes y la amenazó con un cuchillo.

“Me pidió que le entregara todo, intenté pegarle y empecé a gritar. La situación me dio mucho miedo”, dijo antes de agregar: “Me empujó para sacarme la cartera, que se quedó trabada en el hombro izquierdo, y me arrastró unos 20 metros, mientras me pateaba”. Mientras tanto, la referente del Partido del Progreso Social (PPS) permanecía tirada en el piso y el delincuente seguía luchando con ella. La situación llegó a tal punto que la concejala pensó que el ladrón se había llevado su cartera, algo que no ocurrió.

Sin embargo, Giménez sufrió varias heridas en el mentón, el cuello y la espalda, además de una contractura en el hombro producto de los tironeos. Una vez que el joven que la atacó finalmente huyó del lugar, los vecinos la ayudaron. De hecho se quedó en el edificio un tiempo hasta tanto se sintió calmada y luego regresó a su casa.

Al día siguiente continuó con sus actividades, aunque no concurrió a la reunión de la comisión de Presupuesto del Palacio Vasallo porque debió ir al médico. La edila contó a La Capital que no denunció el hecho a la policía porque “el joven atacante finalmente se fue y no alcanzó a llevarse nada”. De todos modos, sostuvo que “es terrible el shock que se sufre ante una situación de este tipo”. Y cerró: “No hubiera querido que el episodio trascendiera, pero sirve para marcar que cualquiera está expuesto a este tipo de hechos traumáticos”.

Fuente: Diario La Capital