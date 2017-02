Guardiola: “Bielsa es el mejor entrenador del mundo”

20 febrero 2017 / 16:51

“Mi admiración por Marcelo Bielsa es enorme, mejora mucho a los jugadores. No conozco a ningún jugador que haya estado con Bielsa que no me hable bien de él”, dijo el catalán en la conferencia de prensa previa al choque entre el Manchester City y el Mónaco por la Champions League.

Guardiola recordó la ayuda que le dio el rosarino en sus comienzos como DT y no dudó en ubicarlo en el podio de los técnicos:”Me ha aconsejado mucho, para mí es el mejor entrenador del mundo, estoy deseando verlo en el Lille la próxima temporada”.

No es la primera vez que Pep realiza ese tipo de comentarios sobre Bielsa. “Estamos ante el mejor entrenador del planeta”, había dicho en 2012 cuando “El Loco” clasificó al Athletic de Bilbao a los cuartos de final de la Europa League.

El catalán lo visitó en Rosario, en el 2006, tiempo antes de comenzar su carrera como DT en el Barcelona B. El encuentro entre ambos duró 11 horas e incluyó un asado y una extensa charla.