“Hace seis meses que PAMI no abona los salarios a la empresa encargada de la seguridad”

11 abril 2017 / 7:22

Empleados de la empresa de seguridad que trabaja en PAMI, se encuentran realizando un quite de colaboración ante la falta de pago de los haberes correspondientes a abril.

Uno de los trabajadores, habló con el móvil de LT3 en la sede de Pami 1 y explicó que en realidad, la empresa privada que los contrata, viene cumpliendo en tiempo y forma con los pagos, pero PAMI no está realizando los pagos a la misma y ya les deben 6 meses de sueldo, que serían 14 millones de pesos.

“Principalmente venimos a garantizar la guardia, pero se trabajará con quite de colaboración, solo actuando en determinadas urgencias. La situación es que hasta el día de hoy cobramos siempre en tiempo y forma, pero ante la deuda que tiene el PAMI con la empresa de seguridad, la inquietud nuestra es la fuente de trabajo, porque estamos viendo que en el resto de las provincias se está levantando la seguridad y no se repone” aseguró el trabajador de la seguridad, quien remarcó que desde la empresa de seguridad se están cubriendo los pagos que no realiza PAMI, por lo cual el salario de este mes se garantiza, pero no la continuidad laboral de las 70 personas que trabajan en la seguridad en 4 turnos.