“Hay una política constante de reducir los beneficios que tienen los jubilados”

9 enero 2017 / 7:38

Ernesto Sosa, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, habló en el programa Primera Edición y se refirió a la decisión del PAMI de revisar los subsidios sociales para personas que tienen un mejor pasar económico y confirmó que hoy se reunirá la mesa nacional para tratar el tema.

“Hoy nos reunimos en mesa nacional para tratar este y otros otros temas este que nos están preocupando, aunque mucho no nos sorprende la política constante de reducir los beneficios que tienen los jubilados, primero el recorte de medicamento y ahora esto. No sabemos hasta donde pueden llegar” expresó Sosa y agregó por ejemplo que en muchos casos manejan cosas como “bombas de humo, la reparación histórica se anunció, pero se congeló, no se resolvió ningún caso”.

Además el referente de jubilados de la ciudad de Rosario se mostró desilusionado por lo que se mostró como un gobierno de diálogo en campaña, por lo cual “desde que comenzó esta gestión tenemos pedido de entrevista” pero todavía no hemos sido atendidos.