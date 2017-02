Horacio Maldovan: “Está claro que no controlan mucho las fiestas electrónicas para poder hacer un negocio”

1 de Febrero 2017 / 8:45

Horacio Maldovan, el papá de Giuliana, la chica de 20 años que murió hace un mes al parecer tras consumir drogas de diseño en una fiesta electrónica realizada en Arroyo Seco, habló en el programa Primera Edición tras la definición del Gobernador Miguel Lifschitz de un protocolo de acción para el control en las fiestas electrónicas.

Inicialmente el papá de Giuliana, solicitó ayuda para la investigación ya que según manifestó, “muchísima gente me llamó para contarme el desastre de lo que sucedía en la fiesta pero no ha ido luego a ratificar sus dichos a la fiscalía federal (Entre Ríos 738, Rosario), por eso aprovecho que estamos acá para pedir a todos los chicos que estuvieron ahí que se acerquen a la fiscalía general para aportar datos que es lo que más se está necesitando”.

Con respecto al protocolo provincial para abordar las fiestas electrónicas, Maldovan no se mostró muy convencido porque entiende que hay otras cuestiones de fondo vinculadas al negocio y a la política que son las que no se atacan. “El intendente de Arroyo Seco primero dijo que no sabía que había una fiesta electrónica, y a los días concejales hablaban que habían ido a controlar. Para mi está muy claro que liberaron la zona para hacer un negocio. No creo que nadie pague por lo que le pasó a mi hija, solo mi familia y yo”.