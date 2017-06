Hospital Centenario: Se hundió el piso en el sector de laboratorio mientras remodelaban

01 junio 2017 / 15:22

En el Hospital Centenario se registró un hundimiento del piso en el sector de laboratorio. Y si bien están trabajando en el traslado del laboratorio a otro sector del hospital, la situación edilicia es crítica.

“Queremos resaltar que si bien el piso se hundió, no hay personas heridas. Nosotros estamos trabajando en la refacción del hospital, por eso en los traslados de equipos, se registró este problema. No obstante, el servicio de laboratorio no se suspende, sino que se mudará a otro sector para poder seguir atendiendo a la gente, al tiempo que se continúan con las remodelaciones”, aclaró Ezequiel Bruno, delegado de UPCN, al móvil de LT3.

Cabe recordar que tiempo atrás, en ese mismo sector se había derrumbado parte del techo.