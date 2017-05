Intendentes K buscan convencer a Cristina que se presente junto a Randazzo

23 mayo 2017 / 15:59

Antes de su encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, dialogó con el programa La Barra de Casal sobre la conformación de listas para las elecciones. Aseguró que el objetivo del encuentro es plantearle a la ex presidenta que se presente a los comicios en una alianza con Florencio Randazzo.

“Tenemos la convicción de que Cristina es la persona que conduce nuestro espacio político. El argentino que está preocupado, o defraudados por Cambiemos, están preguntando si la ex presidenta va a ser candidata, con lo que muestra que tiene una presencia importante y un gran volumen electoral”, aseguró, al tiempo que añadió: “No puedo precisar si va a ser candidata, pero sí estará al frente de la campaña”.

Consultado sobre la candidatura de Randazzo indicó que “esperamos poder reunir dentro de un mismo frente a todos los que trabajaron en el Frente para Victoria, inclusive abriendo el espacio a ciudadanos que quieran conformar este gran frente popular”.

“Creo que Randazzo no debe enfrentarse a Cristina en las Paso, pero la voluntad de participar es bueno. A la mayoría que tenemos expectativas con las elecciones, nos encantaría que Cristina y Randazzo vayan juntos, planteando una alternativa superadora”, añadió.

En tanto, consultado sobre las denuncias de corrupción que afrontan los ex funcionarios K, Durañona aseguró que se trata de una campaña. “Habrá que ver dónde está la verdadera corrupción. Tenemos presidente y funcionarios con cuentas off shore, con intereses en conflicto entre su gestión y las empresas a las que pertenecen, es algo escandaloso. Aunque sigan intentando engañar a la gente con eso, lo que reflejan las encuestas es otra cosa. La justicia deberá determinar si hubo corrupción, pero realmente lo que han dicho de Cristina en torno a una asociación ilícita, todavía no se pudo comprobar nada”, detalló.

“El proyecto político que conduce Macri tiene una visión económica que está en las antípodas de lo que se construyó en Argentina entre 2003 y 2015. Impulsamos un mercado interno y desarrollo del consumo con redistribución de la riqueza, y este gobierno hace todo lo contrario, reduce las retenciones a los sectores concentrados”, concluyó.