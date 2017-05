Irizar: “Han tomado deuda sistemática como país y en Buenos Aires, pero se niegan a hacerlo en Rosario”

24 mayo 2017 / 07:12

La concejala por el Frente Progresista Veronica Irizar habló en el programa Primera Edición para referirse al proyecto oficialista de endeudamiento que no fue aprobado en la comisión de gobierno en votación con 6 a 1 en contra.

Irizar remarcó que desde el municipio se tuvo un compromiso político para avanzar, pero que en la comisión de gobierno no se le ha dado despacho a la misma, sin motivos sustanciales de forma. “Chumpitaz se refirió simplemente al déficit de la ciudad y manifestó que la misma no tenia capacidad de pago. Hemos estado abiertos a los pedidos de información de la oposición desde que presentamos esto en octubre, pero entendemos que el escenario político empieza a meter la cola y la interna del pro los dejó con el voto dividido. No vemos otro motivo que no sea político, tuvimos un diálogo abierto con las fuerzas y lo fuimos cambiando según los pedidos de la oposición”.

Por otra parte, la concejala y ex Secretaria de Hacienda Municipal, remarcó que el pro de la ciudad no mide con la misma vara, ya que “hoy fue el gobierno nacional quien empezó a usar esta lógica de endeudamiento internacional a diferencia del gobierno anterior, por eso hemos hecho esto cuando todo lo otro lo hemos hecho con crédito público. Han tomado deuda sistemática como país, pero se niegan a hacerlo en Rosario, ¿Porque acá no y en donde ellos gobiernan si?.