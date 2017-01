Italia: Conmoción por el ataque a la supermodelo Gessica Notaro, su ex novio la desfiguró con ácido

13 enero 2017 / 16:20

El martes a la noche, Gessica Notaro, al volver a su casa, su ex pareja, Edson Tavares, se abalanzó sobre ella y la roció con ácido. Según detalló El Mundo, Notaro fue trasladada urgentemente al hospital y su pronóstico es reservado. Según los medios locales, el ojo izquierdo habría quedado gravemente comprometido tras el ataque.

En una entrevista publicada este viernes en el diario local Il Resto del Carlino, Notaro describió la agresión: “Lo vi, vi a Eddy que tenía una botella de plástico. Estaba vestido de negro. No dijo una palabra y me tiró un líquido. Yo huí, lo intenté perseguir unos metros, gritando de dolor, pero mi rostro estaba quemado y la vista se me comenzó a nublar”.

“No me preocupa si me quedaré desfigurada. Quiero solo recuperar la vista, ya veo con un ojo y estoy feliz”, aseguró la modelo, de 28 años, quien denunció que fue agredida por su expareja el martes pasado. Tavares, quien se encentra alojado en una cárcel de la ciudad de Rimimi, hoy declaró ante la Justicia.

Tavares llegó a Italia hace varios años y conoció a la italiana en Rimini. Mantuvieron una relación de dos años, e incluso vivieron juntos, pero Notaro puso fin a la relación en agosto, al parecer, por los celos obsesivos de él. Desde entonces, su expareja la acosó por teléfono, presentándose tanto en su casa como en su lugar de trabajo y difundiendo fotos íntimas de la joven.