Jeremías Ledesma: “La idea de cambiar de aire ya quedó atrás”

Tras haberlo pensado en el anterior mercado de pases, Jeremías Ledesma dijo en Última Jugada por LT3 que tiene expectativas e ilusiones renovadas al recuperar el protagonismo de segundo arquero del primero equipo de Central. “El Ruso Rodríguez me saca una ventaja, estaría equivocado si no pienso así”, manifestó el golero. Además reveló que hay tratativas para estirar su vínculo con el club que vence en junio de este año

Continúa la pretemporada en Arroyo Seco y ayer fue el turno de un amistoso ante Patronato. El arquero Jeremías Ledesma jugó para el segundo equipo y por la noche habló en Última Jugada por LT3, para explicar su situación contractual y las expectativas con las que iniciará la competencia en 2017.

“Estamos con mucho ánimo y enchufados en la pretemporada, ansiosos con el inicio del torneo -manifestó Ledesma sobre los trabajos con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Paolo Montero-. Es una pretemporada combinada, en estos tiempos ya es más físico con pelota, muy variado”. Y en relación a la inserción de Hernán Castellano como entrenador de arqueros del primer equipo tiró: “Es una alegría y me cae bárbaro que esté con nosotros, lo queremos muchísimo al Rifle”.

En cuanto a lo personal Ledesma aseguró que se ve bien para 2017 y señaló que apunta a lo más alto en la pelea con Diego Rodríguez por el puesto titular de arquero. Es que el golero Canalla contó que en junio de 2016 pensó en salir del club por correr de atrás en la consideración del puesto debido a las presencias de Sebastián Sosa y el Ruso. El uruguayo se fue y por eso la situación cambió. “La idea de cambiar de aire ya pasó, era por ser tercer arquero”, explicó Ledesma en Última jugada por LT3 y agregó: “Ahora quedé como segundo arquero y es otra cosa, los dirigentes y el técnico confiaron en mí y se que tengo chances de pelear el puesto”.

Enseguida Ledesma no dejó dudas que se siente suplente ante la presencia de Rodríguez y expresó: “Estaría equivocado si hoy pienso que soy el arquero titular y que Diego no corre con ventaja sobre mi, está un paso más adelante y me toca pelearla desde un poquito más atrás”. El vínculo de Ledesma con Central vence en junio de 2017 y ante la pregunta de su situación contractual el arquero respondió: “En teoría se renovará mi contrato pero no se hasta cuándo, es lo que se están hablando”.

Para cerrar, Ledesma contó que “Montero quiere un equipo corte y que presione arriba” y aseguró que “todos estamos peleando un puesto porque es un técnico nuevo”. Y sobre los objetivos trazados por el equipo dijo que “la expectativa es llegar a lo más alto en el torneo y clasificar a la Copa Sudamericana o la Libertadores en el mejor caso”.