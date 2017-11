Karina “La Princesita” prepara su show para este viernes en el teatro El Círculo

14 Noviembre 2017 / 10:30

Karina “La Princesita” en comunicación con el programa La Vidriera presentó su nuevo show, el cual tendrá lugar este Viernes 17 de Noviembre a las 21.30 en el teatro El Círculo.

“Rosario es una ciudad que me recibe muy bien desde mis comienzos. Es la primera oportunidad que me presento en El Círculo, el cual no conocía, pero se que es un grandioso teatro que tiene la Ciudad”, expresó.

Dijo que según la edad y la provincia varían los gustos de sus fanáticos, es por esto que se interioriza en preguntar y averiguar que quiere escuchar su público, para de esta manera poder cumplir con las preferencias de cada uno.

La cantante reconoció que al principio le daba vergüenza escucharse en los primeros discos, pero a raíz de esto se fue dando cuenta de cosas que no le gustaban e intentó cambiarlas. Adelantó asimismo que en sus shows cantan tango, baladas, salsa, entre otros. “A mi me gusta no quedarme quieta y no conformarme”.