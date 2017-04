La AFA dio a conocer días y horarios de la fecha 20

10 abril 2017 / 20:10

La Asociación del Fútbol Argentino difundió la programación de la 20° fecha del campeonato de Primera División, que se llevará a cabo entre el viernes 14 y el lunes 17 de abril.

El sábado se destacan Newells-Estudiantes y el clásico cordobés, Talleres-Belgrano. También juegan los equipos de Avellaneda: Independiente recibe a Atlético Rafaela y Racing visita a Sarmiento.

Por su parte, Central visitará a Temperley el lunes a las 17 con el arbitraje de Silvio Trucco.

Viernes 14 de abril

19.00 Huracán vs Arsenal – Fernando Rapallini.

21.15 Lanús vs San Martín (SJ) – Fernando Echenique.



Sábado 15 de abril

11.00 Newell’s vs Estudiantes de La Plata – Fernando Espinoza.

16.00 Belgrano vs Talleres – Facundo Tello.

18.00 Independiente vs Atlético de Rafaela – Néstor Pitana.

19.15 Olimpo vs Vélez – Darío Herrera.

20.00 Sarmiento vs Racing – Patricio Loustau.

Domingo 16 de abril.

16.00 Atlético Tucumán vs San Lorenzo – Mariano González.

16.00 Godoy Cruz vs Banfield – Diego Abal.

18.15 Boca vs Patronato – Germán Delfino.

18.20 Quilmes vs Colón – Mauro Vigliano.

20.15 Tigre vs River – Jorge Baliño.

20.30 Unión vs Defensa y Justicia – Héctor Paletta.



Lunes 17 de abril

19.00 Temperley vs Rosario Central – Silvio Trucco.

21.15 Gimnasia vs Aldosivi – Andrés Merlos.