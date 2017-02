La eliminación de los aranceles generó el apoyo de importadores y resignación en los fabricantes

20 febrero / 18:24

El Gobierno eliminará desde este lunes el arancel de 12% en promedio para la importación de componentes para producir computadoras en el país, como también desde abril el arancel del 35% para la importación de notebooks, tablets y computadoras, lo que fue recibido con beneplácito por los importadores y moderada resignación entre los fabricantes fueguinos.

El decreto 117 publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece la eliminación del arancel de 35%, a partir de abril para las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, mientras que en el caso de partes de computadoras alcanza a complementos de informática (impresoras, plotters, digitalizadoras) y otros bienes tecnológicos (servidores, partes de LEDs).

“Las familias, las pymes y los emprendedores necesitan computadoras para estudiar, crecer y desarrollarse. El Estado tiene que estar presente para garantizar el acceso a la tecnología y crear más empleo, que es el objetivo central para ir hacia Pobreza Cero”, señaló el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

El funcionario dejó en claro que en esta transición no le soltarán “la mano a ningún trabajador” y destacó la tarea en conjunto con la cartera de Trabajo para que “todos los trabajadores (despedidos) sean incorporados por empresas con proyectos de crecimiento sustentable”.

“Los vamos a acompañar en ese camino con capacitación y herramientas concretas que benefician a los proyectos de inversión que incorporen a estos trabajadores. Estamos ayudando a crear empleos con futuro a través del Programa de Transformación Productiva”, señaló.