La FIFA lo aprobó: el Mundial será de 48 equipos

10 enero 2017 / 11:58 Imagen: AP

El nuevo formato para los Mundiales, a implementarse en el de 2026, recibió este martes un espaldarazo definitivo en la reunión que el Consejo Consultivo de la FIFA con la presencia de sus 37 miembros, ninguno de ellos argentino, celebrará en Zurich. Aprobado por unanimidad según lo que informó oficialmente la organización a través de Twitter, la nueva estructura contemplará la presencia de 48 selecciones en lugar de las actuales 32.

El Consejo estudió cuatro propuestas recibidas: dos de ellas incluían 48 equipos, una 40 y la restante, 32 participantes sin cambios. Pero finalmente prevaleció la que, además de elevar en 16 el número de selecciones, apuntaba a conformar 16 de grupos de tres equipos de los que se clasificarán los dos primeros. Desde entonces habría eliminación directa.

Para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el nuevo formato es algo que “todo el mundo quiere y no restará calidad” a la competencia, pese al rechazo que había mostrado la Asociación Europea de Clubes (ECA) a través de su titular, el alemán Karl Heinz Rummenigge.

FIFA Council unanimously decides on expansion of the FIFA World Cup to a 48-team competition as of 2026. https://t.co/zPRIt5lU0w

— FIFA Media (@fifamedia) 10 de enero de 2017