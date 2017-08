“La gente pide un cambio que sea progresista pero que sea real”

9 agosto 2017 / 11:25

El concejal Sebastian Chale, candidato a renovar su banca y la concejala Maria Eugenia Schmuck, candidata a diputada nacional pasaron por los estudios de LT3 en el marco de las elecciones PASO que los tendrán compitiendo en internas dentro del Frente Progresista este domingo.

“Intentamos en campaña el contacto directo cara a cara pero sin duda el papel en los medios es importante, sin duda para contrarestar el gran aparato publicitario que compitiendo contra la lista del oficialismo se siente” explicó Chale, mientras que Schmuck agregó que “siempre hemos sido muy críticos y siempre hemos disputado en internas. No hay muchas diferencias ideológicas que nos separen de Luis en mi caso, pero si en las formas. Nosotros creemos que el socialismo tiene un ciclo agotado, que 28 años en gobierno de cualquier partido político en el mundo hace que sus funcionarios se burocraticen. No pasa por poner unas nuevas caras, sino darle energía y nuevos aires a la gestión que a nuestro juicio no se dieron”.

Ya estamos en los estudios de @lt3am680 contándole a los rosarinos nuestras propuestas #TenemosUnPorque pic.twitter.com/iClDLIlR7x — Ma. Eugenia Schmuck (@mariuschmuckOK) August 9, 2017

A su vez Chale expresó que “cuando hablamos de agotamiento, hablamos por ejemplo del crédito público para obras. Durante el 2016 se empezó a trabajar un proyecto, despues dijimos de manejarlo y buscar acuerdos simultáneos, y dijimos que la ideas es no llegar al año electoral con esto para que no se genere una especulación electoral como pasó tanto con el caso del PRO como de Daniela León que ahora se presenta por el Frente Renovador”