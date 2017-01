La gran cantidad de agua caída complica a productores de frutas y verduras

10 enero 2017 / 7:58

Desde el sector frutihortícola de la región expresaron su preocupación debido a que la abundante caída de agua en las últimas semanas lo cual generó un impactó negativo.

En diálogo con el móvil de Pablo Kassabian, Jorge productor del Mercado de Concentración de Rosario manifestó que si bien esta vez no se inundó la producción pero realmente no resisten las verduras, las raíces se queman, no oxigenan y vamos a perder todo nuevamente, tomate, zapallito, pimiento y toda la verdura de hoja.