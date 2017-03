La historia sin fin: Odontólogos se suman a médicos de cabecera en el corte de crédito de PAMI

27 marzo 2017 / 7:05

Ayer dábamos la información del corte de crédito para los jubilados que se atienden por PAMI y hoy los que vuelven a sumarse a esta modalidad de no atención a usuarios de dicha obra social, son los odontólogos quien además denuncian aprietes por parte de la dirigencia, tal cual lo explica al móvil de LT3 Norma Cáceres delegada gremial del sector.

“Nosotros estamos sin cobrar y tenemos un montón de compañeros que están recibiendo intimaciones judiciales, así que nos sumamos al corte de crédito. Siempre hemos apelado al dialogo, no a esa instancia de que nuestros compañeros tengan que pasar por legales a declarar, estamos cansados de la persecución que nos realiza el PAMI, así que hasta que no cesen estas multas por solidaridad de nuestros compañeros, no vamos a retomar el servicio” informó Cáceres.