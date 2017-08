La interna de Cambiemos continúa al rojo vivo en Rosario

10 agosto 2017 / 9:45

Lo que eran comentarios solapados, por lo bajo y en sordina, ayer se hizo abiertamente explícita la interna de Cambiemos en Rosario. El presidente del PRO santafesino, Federico Angelini, denunció a la precandidata Anita Martínez de hacer un uso “inapropiado” de la imagen del presidente Mauricio Macri al distribuir un video con spot publicitarios de la campaña de 2015, cuando la ahora postulante a concejala peleó por la Intendencia.

“La actual diputada nacional utilizó los audios del entonces candidato a presidente en una publicidad para redes sociales como si fuesen actuales y formaran parte de la presente campaña. El mismo audio se está utilizando para llevar a cabo llamadas telefónicas bajo el sistema IVR”, acusó Angelini en una conferencia de prensa en la sede local del PRO y acompañado por referentes partidarios de las otras fuerzas que integran Cambiemos Santa Fe.

La puesta en escena de la conferencia fue de apariencia institucional. No estaban Roy López Molina, el precandidato supuestamente perjudicado por la difusión del video, ni tampoco Martín Rosúa, su par de la UCR. Según Angelini, los partidos de Cambiemos habían acordado, salvo en las fotografías con Macri, no hacer uso de la voz del presidente apoyando a tal o cual aspirante. Ese pacto habría roto Martínez, por lo cual además de “mentirosa”, sugirieron una actitud desleal por parte de la diputada nacional.

“Debemos aclarar que el gobierno nacional no ha participado de las internas de la alianza Cambiemos en ningún lugar del país, prescindiendo de hacer expreso su apoyo a uno u otro candidato en aquellos distritos donde hay más de una lista interna, ya que todos forman parte del mismo espacio político”, leyó Angelini de un comunicado firmado por él mismo, en calidad de presidente del PRO en Santa Fe, Ricardo Schlieper (secretario político a nivel provincial), Gonzalo Masilla de Souza (apoderado de Cambiemos Santa Fe), Gabriel Chumpitaz (concejal de Rosario), Gisela Scaglia (diputada nacional), Sergio Más Varela (diputado provincial UCR) y José Núñez (diputado nacional).

La UCR, también a través de un comunicado firmado por su titular, Julián Galdeano, repudió la actitud de Martínez y la acusó de romper lo acordado por los partidos que integran Cambiemos.

Galdeano respalda la precandidatura de Rosúa y Angelini la de López Molina, pero ambos no competirán entre sí en las Paso del domingo próximo. Los presidentes de los dos partidos fundantes de Cambiemos (UCR y PRO) unieron filas para criticar la actitud “desleal” del comando de campaña de Anita.

“No vamos a subirle el precio”

“Anita no va a salir a contestar eso. No vamos a subirle el precio (a Roy). No nos enroscamos en el conflicto que ellos siempre vienen buscando. Lo nuestro es propositivo y no queremos pelearnos entre nosotros, queremos discutir con el socialismo nada más”, dijo una dirigente que trabaja para la candidatura de Martínez. Ese sector se siente ganador y apela a una máxima no escrita en la política: no mencionar al contrincante cuando las encuestas lo están dando abajo de Martínez.

La misma fuente confirmó a La Capital que el video en cuestión es efectivamente una edición de imágenes y voz de la campaña anterior con el objetivo de direccionarlo únicamente por Facebook a los votantes del PRO y no utilizarlo para una publicidad masiva.

La interna, agria y dura, dentro de Cambiemos en Santa Fe hace tiempo que llegó a los oídos del presidente y de la mesa chica del PRO nacional. Hay, por ende, equidistancia y equilibrio de las figuras públicas nacionales en esta reyerta provinciana.

Fuente: Diario La Capital