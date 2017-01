La modificación del régimen penal juvenil es más campaña política que una política seria

5 enero 2017 / 9:57

El ex juez de menores de la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Brizuela habló en el programa Primera Edición sobre el tema de la baja en la edad de imputabilidad a 14 años para los delitos.

“Creo que esta presentación del ministro de justicia de la nación por mandato del señor presidente tiene mucho que ver con campaña política más que con una política seria. Cada vez que hay un hecho conmocionante de este tipo, aparecen las voces que dicen que hay que modificar el régimen penal juvenil, en este caso me llamó la atención lo de la comisión de entendidos que debatirá durante todo este año el tema para proyectar el proyecto de ley. yo me pregunto, hace falta juntar entendidos durante un año para ver si pueden sacar una ley o no?” expresó Brizuela.

El ex juez de menores, explicó que según la ley, en la actualidad un chico a los 14 años no es punible. “De todos modos uno lo que tiene que plantearse es porque un chico ha tenido que llegar a esto y acá en el caso conmocionante, uno ve como es la historia de este chico, con un papá que es delincuente y extraditado a otro país, una mamá con arresto domiciliario por cuestiones de narcotráfico y delitos menores y un hermano en una unidad penitenciaria, entonces ¿Que aprendió ese chico en donde se formó?

Ese chico se formó en un ambiente de violencia e ilicitud y va a actuar de esa manera, por eso hay que trabajar en como corregimos y trabajamos con este chico y como lo podemos reinsertar en la sociedad”.

Por último Brizuela se refirió al estado de las cárceles, las cuales según la Constitución Nacional deben ser sanas y limpias, “bueno, en la realidad las cárceles no son ni sanas ni limpias. El estado no quiere invertir en esto porque siempre dice que no hay presupuesto, y en realidad presupuesto hay siempre, solo que se prefiere utilizar para otra cosa. Esto es una historia que viene de hace muchísimos años, no es una critica a este gobierno”.