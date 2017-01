La privacidad en Whattsapp en la mira con la posibilidad de interceptar mensajes

El criptógrafo Tobias Boelter detectó una “puerta trasera” en WhatsApp, que es una vía a través de la cual se pueden interceptar y leer los mensajes cifrados que envían sus usuarios, lo que no solo contradice la promesa de privacidad brindada por Facebook -dueño del servicio de mensajería- sino que también puede convertirse en una herramienta de espionaje, según especialistas.

“Lo que encontró este reconocido criptógrafo en WhatsApp no se trata de una vulnerabilidad sino de una ‘puerta trasera’ (backdoor, en inglés), lo que implica una vía alternativa que tendría Facebook – e incluso otros actores, como fuerzas del orden o agencias de inteligencia- para interceptar mensajes encriptados”, explicó a la agencia Télam Cristian Borghello, especialista en seguridad informática.

La “puerta trasera” funciona de la siguiente manera -continuó Borghello-: cuando una persona manda un mensaje vía WhatsApp a otra y ésta todavía no lo “vio” (es decir, no tiene la doble tilde), Facebook puede cambiar la clave de encriptación sin que ambos usuarios se den cuenta.

De esta forma, WhatsApp tiene la capacidad de forzar la generación de nuevas claves de cifrado para los usuarios, sin que el remitente y el destinatario de los mensajes lo sepan (por ejemplo, porque no están online).

“Para la mayoría de los casos WhatsApp es seguro, aunque si lo que se teme es el espionaje de organizaciones gubernamentales, allí sí que no representa una alternativa segura”, consideró Muro.

“Si a lo que nos enfrentamos es al espionaje masivo, como el de la NSA, probablemente no haya mucha diferencia entre WhatsApp y Telegram, aunque el primero ha colaborado con fuerzas de seguridad en el pasado, mientras que el segundo no. En el caso de Telegram, para información sensible podemos usar chats secretos para agregar una capa de seguridad”, señaló.

Sin embargo, Muro enfatizó que la evaluación de la seguridad que hagamos como usuarios “depende de nuestro modelo de amenaza, es decir, a quién nos enfrentamos”.

Más allá de las cuestiones técnicas, habrá qué esperar la respuesta de Facebook ante el estado público que tomó el hallazgo de la “puerta trasera” en WhatsApp. Una información que Boelter le avisó a la red social en abril de 2016 y cuya respuesta fue que “conocían el problema pero que era algo en lo que no estaban trabajando”.