Laspina: “Estoy contento porque Lilita vendrá a apoyar a los candidatos de Cambiemos en Santa Fe”

26 mayo 2017 / 11:25

El diputado nacional por el Frente Cambiemos, Luciano Laspina habló en el programa Primera Edición y aseguró que ya están los candidatos del frente para hacer “una muy buena lista electoral representada geográficamente” pero que todavía no tienen definidos los lugares que ocuparán en la misma. Además confirmó que Carrió vendrá a hacer campaña en Santa Fe apoyando a los candidatos de Cambiemos.

Laspina quien estuvo presente en la cena que organiza el Banco de Alimentos de Rosario y fue fotografiado con Elisa Carrió, manifestó que “Lilita ha sido desde hace ya tiempo una persona que me prácticamente me ha empujado a la política en Santa Fe, me ha dado su apoyo y acompañamiento siempre por eso estoy muy contento de saber que ella estará haciendo campaña en Santa Fe. Los principales candidatos están sobre la mesa, vamos a tener una lista muy buena, bien representada geográficamente para seguir llevando en nuestra provincia el camino del cambio que plantea el presidente Macri a nivel nacional con Barleta, Boasso, Scaglia, Lehmann entre otros”.

Por otra parte el diputado nacional se refirió también a los dichos del Ministro de Producción de la provincia de Sante Fe, quien en diálogo con LT3 manifestó que la nación había aportado solamente 55 millones de pesos cuando el daño es de 3 mil millones de dolares tras las inundaciones en la provincia y expresó: “Más que enojarse hay que hacerse cargo de las responsabilidades y de las soluciones ya que si la provincia se inundó por algo, es por la falta de obras del gobierno provincial”.