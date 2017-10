Leo Fernández: “Somos gente de laburo, por eso lo festejamos tanto”

21 Octubre 2017 / 00:10

El director técnico del equipo de Rosario Central, campeón de la Copa Santa Fe 2017 habló con Estadio 3 desde el campo de juego y no ocultó la emoción por el título obtenido y agradeció a su familia por el aguante, cuando dejó el fútbol y tuvo que ir a trabajar a la comuna de Oliveros.

“Le agradezco el cariño a la gente, recuerdo cuando venía acá como hincha y hoy estar acá, festejando y coreando a los chicos es un combo perfecto que lo vivimos nosotros los hinchas de Central de una forma muy particular. Esto es lo más lindo de todo” dijo un emocionado Fernández. “Es emocionante, las primeras cosas que se me vienen a la mente son el recuerdo de mis abuelos, de mi familia, de mi viejo llevándome a la cancha de Temperley para verlo campeón con un sandwich de milanesa porque no teníamos otra cosa.