Lifschitz sobre las elecciones: “Los procesos electorales determinarán quién tiene mayor representatividad”

El gobernador Miguel Lifschitz habló sobre la ruptura entre el Frente Progresista y el radicalismo en la ciudad de Santa Fe. Allí, en las próximas elecciones habrá una lista de concejales integrada por los referentes del Frente Progresista y otra que tendrá la impronta del intendente de esa localidad y referente del radicalismo, José Corral.

Al respecto, Lifschitz aseguró que “aspirábamos a competir dentro de ese frente local, pero eso no fue posible y no por decisión nuestra”, a lo que agregó: “Actuamos con mucha madurez y los procesos electorales determinarán quién tiene mayor representatividad”.

“Vamos a continuar con todas las tareas y coordinaremos con el gobierno municipal lo que es necesario, aunque en este proceso electoral los santafesinos encontrarán una lista que expresará al Frente Progresista y otra que tendrá la impronta del intendente Corral”, dijo en relación a la elección de concejales en la ciudad capital.

“Seguramente aparecerán matices”, agregó Lifschitz en relación a la ruptura de Corral con el Frente, pero aseguró que “siempre algunos sectores del radicalismo han estado por fuera del Frente, en esta caso tiene una connotación diferente porque es el intendente de Santa Fe y también porque ahora se alinea al gobierno nacional dentro de Cambiemos, pero siempre en procesos electorales suceden estas cosas”.

Consultado sobre la lista que presentará el Frente Progresista, el gobernador fue cauteloso: “Estamos terminando de definir los nombres, nosotros vamos a integrar una lista con sectores importantes de la UCR y otros partidos, así que vamos a continuar con las conversaciones para definir la lista oficial, pero no habrá grandes sorpresas”.

No obstante, el gobernador aseguró que no habrá cambios en el gabinete provincial, más allá del partido político al que representen: “Por el momento no tengo previsto hacer cambios en el gabinete, estoy conforme con el trabajo que desarrollan los ministros”.